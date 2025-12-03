Összevesztek egy parkolóhelyen, sőt – videó

A rendőrség megosztotta egy tatabányai mélygarázsban kialakult, múlt szombati parkolási konfliktus videófelvételét.

A helyzet klasszikus: ugyanazt a helyet nézték ki magukat a sofőrök, a 69 éves férfi kiengedett egy autóst egy helyről, és jelezte, hogy beáll a helyére, azonban egy nő elévágott.

A nyugdíjas férfi számonkérte a nőt, aki ezt nem nézte jó szemmel, és a vita hevében egy dezodoros spray-vel többször arcon fújta vitapartnerét.

A sértett inkább hátat fordított és beült a járművébe, azonban idegességében nem tolatni kezdett, hanem nekihajtott a 32 éves nő autójának, és koccantak.

Az incidenst a nő anyósülésen helyet foglaló édesanyja sem hagyta szó nélkül, aki ütni kezdte a férfi autóját, és letörte a visszapillantó tükrét. A járőrök a helyszínen elfogták G. Gabriellát és Sz. Petrát, és előállították őket a Tatabányai Rendőrkapitányságra.

A tatabányai nyomozók garázdaság vétsége miatt hallgatták ki a két nőt. A 49 éves, idősebb asszony beismerte és megbánta tettét, míg 32 éves lánya tagadta a terhére rót bűncselekményt.