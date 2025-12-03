ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 3. szerda
Police light on a car of the german police
Nyitókép: fhm/Getty Images

Brutális állatkínzót kaptak lencsevégre, aki villanyoszlophoz csapkodott egy kutyát

Infostart

A felvételen szereplő férfi a lábainál fogva csapkodta az állatot az oszlop beton alapjához. A férfi ellen büntetőeljárás indult.

Brutális állatkínzás történt Abonyban. A Szurkolók az Állatokért nevű csoport egy videót is közzétett az egészen döbbenetes állatkínzásról – írja a 24.hu.

A videón az látszik, ahogy egy autós lefékez, megáll az utcán bóklászó kutya mellett, majd kipattan a kocsiból, és elkapja az állatot.

Ezt követően megfogta áldozata lábait és 10 alkalommal hozzácsapta a villanyoszlop beton aljához.

A férfi egy kis szusszanó után újrakezdte a csapkodást, majd meg is taposta a magatehetetlen állatot.

Az állatvédő szervezet szerint a kutya még élt, amikor az állatorvoshoz értek vele, de nem sokkal később belepusztult a sérüléseiben.

Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt mondta, hogy a Ceglédi Rendőrkapitányság állatkínzás bűntette miatt indított büntetőeljárást az ügyben.

A rettenetes cselekedetről készült videó felkavaró jeleneteket tartalmaz, csak erős idegzetűek tekintsék meg.

Andrej Babis, a cseh parlamenti választásokon győztes ANO mozgalom elnöke és kormányfőjelöltje nem számol azzal, hogy hatásköri pert indítana Petr Pavel államfő ellen, amiért az nem akarja kinevezni a koalíciós Autósok mozgalom jelöltjét az új kormányba. „Normális kapcsolatot szeretnék az elnök úrral, ezért remélem, hogy a megállapodásunk szerint alakulnak a dolgok" – mondta Babis, akinek reményei szerint december közepéig megalakulhat az új kabinet.
Ukrajnában elhitték az emberek, hogy megtalálták a csodafegyvert az orosz finomítók folyamatos támadásával, ami Nyugaton nagy lelki felüdülést eredményezett. Csakhogy azóta világossá vált, nincs is itt semmilyen csodafegyver – fogalmazott az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője. Arról is beszélt, hogy most már minden egyes lépés befolyásolhatja az esetleges béketárgyalások menetét, ennek megfelelően cselekszik az ukrán és az orosz haderő.
 

