Brutális állatkínzót kaptak lencsevégre, aki villanyoszlophoz csapkodott egy kutyát

Brutális állatkínzás történt Abonyban. A Szurkolók az Állatokért nevű csoport egy videót is közzétett az egészen döbbenetes állatkínzásról – írja a 24.hu.

A videón az látszik, ahogy egy autós lefékez, megáll az utcán bóklászó kutya mellett, majd kipattan a kocsiból, és elkapja az állatot.

Ezt követően megfogta áldozata lábait és 10 alkalommal hozzácsapta a villanyoszlop beton aljához.

A férfi egy kis szusszanó után újrakezdte a csapkodást, majd meg is taposta a magatehetetlen állatot.

Az állatvédő szervezet szerint a kutya még élt, amikor az állatorvoshoz értek vele, de nem sokkal később belepusztult a sérüléseiben.

Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt mondta, hogy a Ceglédi Rendőrkapitányság állatkínzás bűntette miatt indított büntetőeljárást az ügyben.

A rettenetes cselekedetről készült videó felkavaró jeleneteket tartalmaz, csak erős idegzetűek tekintsék meg.