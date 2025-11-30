Elkapták a brutális miskolci gyilkosság gyanúsítottját

A police.hu azt írja, hogy a járőrök lakossági bejelentés alapján Miskolcon, a Feszty Árpád úton az úttesten fekve holtan találtak egy férfit szombaton este 22 óra után.

A férfin friss sérülések voltak.

A rendőrök azonnal megkezdték a környék átvizsgálását, információk, adatok beszerzését, ami rövid időn belül eredménnyel járt. A helyszíntől már több száz méterre egy 19 éves fiatalembert állítottak meg és igazoltattak, aki elismerte, hogy ő bántalmazta az elhunyt 59 éves férfit.

A rendőr-főkapitányságra előállított gyanúsított hajnali kihallgatása során elmondta, hogy az éjszaka során ismerősével az utcán italoztak, közben vita alakult ki közöttük, ezért összeverekedtek.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a gyanúsítottat emberölés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették - közölték.