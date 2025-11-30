ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.54
usd:
328.9
bux:
109453.39
2025. november 30. vasárnap Andor, András
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rendőrségi kordonjelző szaga bűncselekmény helyszínén, vagy műveleti területnél.
Nyitókép: Getty Images/Daniel Tamas Mehes

Elkapták a brutális miskolci gyilkosság gyanúsítottját

Infostart

Elfogták a rendőrök azt a fiatal férfit, aki a megalapozott gyanú szerint olyan súlyosan bántalmazta egy ismerősét Miskolcon, hogy az a helyszínen elhunyt szombaton késő este - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság vasárnap a police.hu oldalon.

A police.hu azt írja, hogy a járőrök lakossági bejelentés alapján Miskolcon, a Feszty Árpád úton az úttesten fekve holtan találtak egy férfit szombaton este 22 óra után.

A férfin friss sérülések voltak.

A rendőrök azonnal megkezdték a környék átvizsgálását, információk, adatok beszerzését, ami rövid időn belül eredménnyel járt. A helyszíntől már több száz méterre egy 19 éves fiatalembert állítottak meg és igazoltattak, aki elismerte, hogy ő bántalmazta az elhunyt 59 éves férfit.

A rendőr-főkapitányságra előállított gyanúsított hajnali kihallgatása során elmondta, hogy az éjszaka során ismerősével az utcán italoztak, közben vita alakult ki közöttük, ezért összeverekedtek.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a gyanúsítottat emberölés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették - közölték.

Kezdőlap    Bűnügyek    Elkapták a brutális miskolci gyilkosság gyanúsítottját

gyilkosság

rendőrség

miskolc

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Komoly lengyel következménye van Orbán Viktor moszkvai útjának

Komoly lengyel következménye van Orbán Viktor moszkvai útjának

Karol Nawrocki lengyel államfő lemondta a Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel tervezett kétoldalú találkozóját, miután Orbán Viktor pénteken Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A döntést vasárnap jelentette be Marcin Przydacz, a lengyel államfő nemzetközi politikai hivatalát vezető külügyi államtitkár.
 

Újabb országnál húzták ki a gyufát az ukránok

Az oroszok lecsaptak Kijevre

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Így segíthet az AI az infláció előrejelzésében

Így segíthet az AI az infláció előrejelzésében

Hogyan segíthet a mesterséges intelligencia abban, hogy a döntéshozók előre lássák az inflációt? Egy új magyar kutatás megmutatja, hogy az algoritmusok nemcsak a tőzsdén, hanem a gazdaságpolitikai tervezésben is egyre fontosabb szerepet kapnak. Az algoritmusok segíthetnek abban, hogy jobban megértsük: mikor lódulnak meg az árak, mely országokban, és milyen okok miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tavaszi szünet 2026: mikor lesz és meddig tart a húsvéti szünet? Itt az összes iskolai szünet dátuma

Tavaszi szünet 2026: mikor lesz és meddig tart a húsvéti szünet? Itt az összes iskolai szünet dátuma

Mikor lesz pontosan a tavaszi szünet, mikor lesz a húsvét 2026-ban? Mutatjuk, hogyan alakul a további iskolai szünetek rendje a 2025/2026-os tanév során.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Benjamin Netanyahu seeks pardon from Israel's president

Benjamin Netanyahu seeks pardon from Israel's president

He denies any wrongdoing in three ongoing trials over allegations of bribery, fraud and breach of trust.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 30. 15:23
Csak bulizni jött a fővárosba az agyonütött fiatalember - megszólalt a család a Morrison's-tragédiáról
2025. november 30. 12:35
Ravasz román bankkártya-csalókat kaptak el, Magyarországon vásárolgattak
×
×
×
×