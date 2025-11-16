ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 16. vasárnap
Nyitókép: police.hu

Két napig volt drogkirálynő a testvér

Infostart

Egy nő mindössze két napig vezette a megörökölt családi bizniszt, miután testvérét kábítószer-kereskedelem miatt lekapcsolták a budapesti rendőrök.

Egy XX. kerületi díler kiiktatásával nem állt meg az üzlet; egy 33 éves nő vette át a bizniszt a testvérétől, így családon belül folytatódott a kristály árusítása - írja a police.hu.

Két nap után azonban őt is elkapták a rendőrök.

A nőt kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgatták ki, a pesterzsébeti lakásban a kutatás során pedig több, előre kiporciózott fehér port tartalmazó kis pakettet, valamint kábítószer fogyasztásához használatos eszközöket találtak és foglaltak le a nyomozók. Őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

rendőrség

kábítószer

xx. kerület

