Két napig volt drogkirálynő a testvér

Egy XX. kerületi díler kiiktatásával nem állt meg az üzlet; egy 33 éves nő vette át a bizniszt a testvérétől, így családon belül folytatódott a kristály árusítása - írja a police.hu.

Két nap után azonban őt is elkapták a rendőrök.

A nőt kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgatták ki, a pesterzsébeti lakásban a kutatás során pedig több, előre kiporciózott fehér port tartalmazó kis pakettet, valamint kábítószer fogyasztásához használatos eszközöket találtak és foglaltak le a nyomozók. Őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.