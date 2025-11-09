ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.42
usd:
332.42
bux:
107306.66
2025. november 9. vasárnap Tivadar
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A heap of white powder on black floor.
Nyitókép: kickers/Getty Images

Néhány hét után tért haza, azonnal jöttek érte a rendőrök

Infostart / MTI

Droghálózatot számoltak fel Orosházán a Békés vármegyei rendőrök, akik egy szeptemberben elfogott, kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítható férfi felsőbb kapcsolatára csaptak le - közölte a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság .

Egy szeptemberben Orosházán elfogott 26 éves férfi néhány hetes külföldi útjáról érkezett vissza az országba, barátnője és egyik barátja ment érte. A rajtaütéskor a rendőrök több zacskónyi növényi törmeléket és fehér port találtak az autóban, emellett mindhármuk droggyorstesztje pozitív lett.

A 26 éves férfit kábítószer-kereskedelemmel, 23 éves barátnőjét és 19 éves barátját pedig kábítószer birtoklásával gyanúsítja az Orosházi Rendőrkapitányság. Néhány nappal később újabb két fogyasztót hallgattak ki a rendőrök, akik a gyanú szerint szintén a 26 éves férfitól vásárolták a kábítószert - közölték.

A közlemény szerint a nyomozók végül eljutottak ahhoz a férfihoz is, akitől a gyanú szerint az Orosházán elfogott díler szerezte be a drogot. Az orosházi nyomozók és a Körös KTA november 5-én este drogügylet közben csapott le egy 25 éves férfira Budapesten, akinél elfogásakor több mint 500 gramm növényi őrlemény volt.

A házában tartott kutatáskor további 650 gramm került elő a gyorsteszt szerint kábítószernek minősülő anyagból, valamint 1 millió 340 ezer forintot és két autót is lefoglaltak tőle a nyomozók. Vevője több százezer forintot vitt magával a találkozóra, amit a kocsijával és az otthon tartott 950 gramm kábítószergyanús anyaggal együtt lefoglaltak - írták.

Az Orosházi Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt indított eljárást ellenük.

Kezdőlap    Bűnügyek    Néhány hét után tért haza, azonnal jöttek érte a rendőrök

rendőrség

orosháza

kábítószer

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Dacol az iparági válsággal a világhírű autógyártó: BMW-csoda a harmadik negyedévben

Dacol az iparági válsággal a világhírű autógyártó: BMW-csoda a harmadik negyedévben
Iparági értékelések szerint Európa „tálcán kínálta piacát” Kínának, különösen az elektromos autózás terén, és sokak szerint elhibázott stratégia a belső égésű motorok túl korai betiltása. Eközben lekörözte németországi vetélytársait a BMW: miközben a Volkswagen, a Porsche és a Mercedes nem büszkélkedhet, a müncheni autógyár megháromszorozta a harmadik negyedévi nyereségét a tavalyi számokhoz képest.
Már órákban mérik az ukrán hadsereg súlyos vereségét

Már órákban mérik az ukrán hadsereg súlyos vereségét

A donyecki Pokrovszk városának várható elfoglalása jelenti Oroszország 2025-ös legnagyobb katonai céljának teljesítését. Az erődváros a Donyeck megyei „erődövezet” kulcsfontosságú déli pontja, amelynek elvesztése megnyithatja az utat a teljes medence orosz megszállása, valamint az ukrán belső területek elleni támadás felé.
 

Szankciós üzem dolgozói vesztették életüket egy drámai helikopter-balesetben

VIDEÓ
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólalt a láncfűrészes elnök: "Argentína nem fog csődbe menni!"

Megszólalt a láncfűrészes elnök: "Argentína nem fog csődbe menni!"

Javier Milei argentin elnök nem tervezi a peso szabad lebegtetését engedő árfolyamrendszert, és jelezte, hogy legalább 2027-ig fennmarad a jelenlegi sávos rendszer. A gazdaságpolitikai reformot végrehajtó elnök eközben gyorsítaná a piacpárti reformokat és erősítené amerikai szövetségét - írta meg a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas átverés: ez a TikTok-trükk nem csak haszontalan, de veszélyes is

Hatalmas átverés: ez a TikTok-trükk nem csak haszontalan, de veszélyes is

A közösségi médiában terjedő tipp szerint az utasok azzal szerezhetnek jobb ülőhelyet, ha a legutolsó pillanatban szállnak fel a repülőgépre

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK military to help protect Belgium after drone incursions

UK military to help protect Belgium after drone incursions

Sir Richard Knighton, the UK military chief, says his Belgian counterpart asked for assistance this week in the form of UK personnel and equipment.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 7. 14:21
Tonnaszám drogot csempésző nemzetközi bűnbandát kapcsoltak le magyar rendőrök
2025. november 7. 14:10
24 év után vallott az asszony és a szeretője, borzalmat műveltek – videó
×
×
×
×