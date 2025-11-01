ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 1. szombat
Elfogják a rendőrök a szegedi nemi erőszak egyik támadóját
Nyitókép: fotó: rendészeti államtitkárság

Még gúnyolták is a hármasban megerőszakolt 18 éves lányt - ők követhették el a bűnt

Infostart

Letartóztatták azt a három férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy október 21-én éjjel Szegeden négy órán keresztül megerőszakoltak egy 18 éves lányt. Az eset borzalmas részletei mellett kiderült, hogy az elkövetők utólag még üzenetben is gúnyolódtak az áldozaton.

A 19 éves V. Zsolt János, a 37 éves D. Attila és a 40 éves J. Viktor Szegeden, a Széchenyi térről vitték magukkal a 18 éves áldozatukat egyikük bérleményébe. A rendelkezésre álló információk szerint a három férfi négy órán keresztül élt ki alantas vágyakat a fiatal nőn - írja a rendőrség alapján a delmagyar.hu.

Az áldozatot egy férfi ismerőse is elkísérte, aki – saját elmondása szerint – félelmében nem avatkozott közbe, ehelyett videófelvételt készített a történtekről. Miután az elkövetők végeztek, ketten kikísérték az áldozatot a buszmegállóba.

Gúnyos üzenettel zárták az éjszakát

Az orvosi vizsgálaton átesett fiatal nő később szembesült azzal, hogy a szörnyűség után még üzenetet is kapott az egyik elkövetőtől. Az üzenetben – a borzalmas éjszaka lezárásaként – azt közölték az áldozattal, hogy bár nem használtak óvszert, "nyugodjon meg, nem lesz terhes".

Gyors rendőrségi fellépés

A bejelentést követően a rendőrség kevesebb mint 24 órán belül azonosította és elfogta mindhárom gyanúsítottat.

A bíróság azóta elrendelte az érintettek letartóztatását. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a hatóságok emberi méltóságot súlyosan sértő, különösen kegyetlen nemi erőszak ügyében járnak el.

