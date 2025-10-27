ARÉNA - PODCASTOK
Egy ember éppen felhúz egy öntöltő pisztolyt.
Nyitókép: Unsplash

Autós lövöldözés Magyarországon

Infostart

Az elkövetők nem fogták vissza magukat: egy autóból lövöldöztek egy családi ház kertjébe, sérülést is okozva ezzel.

A Mezőkövesdi Járási Ügyészség vádat emelt két férfi ellen többszörösen minősülő garázdaság bűntette és más bűncselekmény miatt – írja közleményében a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség. Az elkövetők hajnalban autóból gumilövedékes és gázriasztó fegyverekkel lövöldöztek egy családi ház udvarán tartózkodó négy férfi irányába.

A vádirat szerint a vádlottak és ismeretlen társuk 2024. augusztus második felében, hajnalban gépjárművel lassan haladtak Mezőkövesd egyik utcájában. A férfiak meglátták az autót vezető vádlott korábbi barátnőjének barátját három férfi társaságában egy családi ház udvarán, és a férfiak irányába gumilövedékes és gázriasztó fegyverrel több lövést adtak le. Egy gumilövedék eltalálta az ingatlan tulajdonosnőjének élettársát, 8 napon belül gyógyuló sérülést okozva.

Az ügyészség a büntetett előéletű vádlottakkal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben közérdekű munka büntetést és pénzbüntetést indítványozott.

