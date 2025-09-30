ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.06
usd:
332.31
bux:
98838.11
2025. szeptember 30. kedd Jeromos
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Nyitókép: freepik.com

Mit művelt a lányával?

Infostart / MTI

Számítógépen játszott a 12 éves lány, amikor az apa beszállt, és átvette az események irányítását. Kettesben voltak.

Szexuális erőszak miatt hét év fegyházbüntetést szabott ki keddi jogerős határozatával a Pécsi Ítélőtábla egy Tolna vármegyei férfira, aki 2022 őszén lányát annak tiltakozása ellenére fogdosta – közölte a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség.

A vádhatóság közleménye szerint a középkorú férfi egy tolnai kistelepülésen élt élettársával, annak fiával és közös lánygyermekükkel.

Egy alkalommal, 2022 szeptemberében, apa és lánya kettesben maradt otthonukban, amikor a 12 éves kislány a szülők hálószobájában számítógépen játszott. Később csatlakozott hozzá az apa is, aki különböző internetes tartalmak után egyszer csak pornográf felvételeket kezdett mutatni a kislánynak, majd fogdosni kezdte az emiatt hevesen tiltakozó, ellenálló lányt.

A munkából hazatérő anya a történtek hallatán azonnal elköltözött gyermekeivel, és feljelentést tett.

Az első fokon eljárt Szekszárdi Törvényszék a vádlottat szexuális erőszak miatt mondta ki bűnösnek, ezért őt öt és fél év szabadságvesztésre ítélte.

Az ügyész súlyosítás céljából bejelentett fellebbezése folytán eljáró táblabíróság az indítványnak megfelelően hét év fegyházra súlyosította a büntetést.

Az ítélet jogerős.

Kezdőlap    Bűnügyek    Mit művelt a lányával?

számítógép

család

erőszak

gyermekvédelem

apa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Különleges BL-nap: Liverpool-meccs három magyarral, a kínai határnál a Real és a sarkkörön túl a Tottenham

Különleges BL-nap: Liverpool-meccs három magyarral, a kínai határnál a Real és a sarkkörön túl a Tottenham

Nem kevesebb, mint 8602 kilométer van autóúton két kedd esti Bajnokok Ligája-mérkőzés helyszíne között. Még soha nem rendeztek ennyire északon és ennyire keleten BL-meccset. Kazahsztánban, 300 kilométernyire a kínai határtól játszik a Real Madrid, az Északi sarkkörön túl a Tottenham. E kettőn kívül még további hét meccs szerepel a programban, köztük a talán három magyarral rendezett Galatasaray–Liverpool találkozó.
 

Járványszerű jegyüzérkedés és hamis jegyek borítják ki a PL-drukkereket

Elstartolt a vadászati főszezon – nagyon figyelniük kell az erdőben túrázóknak

Elstartolt a vadászati főszezon – nagyon figyelniük kell az erdőben túrázóknak

Akár február végéig is eltarthat a főidény, amikor délután négy órától másnap reggel kilenc óráig bármikor szervezhetnek vadászatokat. Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője az InfoRádióban részletesen elmondta, milyen vadászatok, hajtások léteznek, milyen előírásoknak kell megfelelni, és arra is kitért, hogy a korlátozások pontosan milyen helyzetekben érintik a kirándulókat.
VIDEÓ
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.30. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy Márton, Hernádi Zsolt, Csányi Péter: a magyar gazdaság nagyágyúi egy helyen!

Nagy Márton, Hernádi Zsolt, Csányi Péter: a magyar gazdaság nagyágyúi egy helyen!

Egy hét múlva tizenötödik alkalommal rendezi meg a Portfolio a Budapest Economic Forum konferenciát, mely már hagyományosan a magyar gazdaság egyik legfontosabb csúcstalálkozója. Idén is velünk lesznek a gazdaságpolitika legfontosabb irányítói, elemzők, közgazdászok, akik a magyar gazdaság előtt álló útról és a lehetőségekről beszélnek majd elsősorban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Már az általános suli is óriási bukta magyar gyerekként: sokaknak ezért nem lesz jól fizető állása

Már az általános suli is óriási bukta magyar gyerekként: sokaknak ezért nem lesz jól fizető állása

Egyre több alsós és felsős általános iskolás tanul két vagy több idegen nyelvet az Európai Unió területén.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump sets Hamas response deadline for peace plan as Israel vows to 'forcibly resist' Palestinian statehood

Trump sets Hamas response deadline for peace plan as Israel vows to 'forcibly resist' Palestinian statehood

The US President says "it's going to be a very sad end" if Hamas rejects the deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 30. 15:50
Kegyetlenül kirabolta nevelőszüleit, további nyolc év börtönt is kaphat
2025. szeptember 30. 14:30
Videón számolja a pénzt a rabló, aki kifosztotta az idős embert bankolás után
×
×
×
×