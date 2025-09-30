Mit művelt a lányával?

Szexuális erőszak miatt hét év fegyházbüntetést szabott ki keddi jogerős határozatával a Pécsi Ítélőtábla egy Tolna vármegyei férfira, aki 2022 őszén lányát annak tiltakozása ellenére fogdosta – közölte a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség.

A vádhatóság közleménye szerint a középkorú férfi egy tolnai kistelepülésen élt élettársával, annak fiával és közös lánygyermekükkel.

Egy alkalommal, 2022 szeptemberében, apa és lánya kettesben maradt otthonukban, amikor a 12 éves kislány a szülők hálószobájában számítógépen játszott. Később csatlakozott hozzá az apa is, aki különböző internetes tartalmak után egyszer csak pornográf felvételeket kezdett mutatni a kislánynak, majd fogdosni kezdte az emiatt hevesen tiltakozó, ellenálló lányt.

A munkából hazatérő anya a történtek hallatán azonnal elköltözött gyermekeivel, és feljelentést tett.

Az első fokon eljárt Szekszárdi Törvényszék a vádlottat szexuális erőszak miatt mondta ki bűnösnek, ezért őt öt és fél év szabadságvesztésre ítélte.

Az ügyész súlyosítás céljából bejelentett fellebbezése folytán eljáró táblabíróság az indítványnak megfelelően hét év fegyházra súlyosította a büntetést.

Az ítélet jogerős.