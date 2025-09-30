ARÉNA
Caucasian angry and aggressive man threatening with fist.
Nyitókép: Andranik Hakobyan/Getty Images

Kegyetlenül kirabolta nevelőszüleit, további nyolc év börtönt is kaphat

Infostart

Az erőszakos természetű férfi a fizikai bántalmazástól sem riadt vissza, hogy hozzájusson nevelőszülei pénzéhez.

Saját nevelőszüleit rabolta ki egy férfi tavaly decemberben Gyöngyös közelében. A Gyöngyösi Járási Ügyészség minősített rablás bűntette miatt állítja bíróság elé a büntetett előéletű férfit, aki jelenleg is rács mögött van egy korábbi ügye miatt – írja az ügyészség közlése nyomán a 24.hu.

Kenézi Diána, az Egri Járási Ügyészség helyettes szóvivője a lapnak küldött közleményben azt írta, hogy a férfi együtt élt a nevelőszüleivel egy Gyöngyös közeli településen. A férfi az ominózus napon pénzt követelt a nevelőanyjától. Az asszony azonban ellenállt, és közölte vele, hogy nem ad neki pénzt. A férfi ekkor fejbe vágta a nevelőanyját, és átkutatta annak ruházatát.

A kiabálásra a támadó nevelőapja is bement a szobába, akitől szintén pénzt követelt. A pénz átadását a férfi is megtagadta. Az erőszakos férfi ekkor meglökte és egy bútorlap darabbal fejbe vágta a nevelőapját, majd elvette tőle a zsebében lévő 100 ezer forintot.

A nő a bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló fejsérülést, a nevelőapa fej és karsérüléseket szenvedett. Az ügyészség nyolc év börtönt, és nyolc év közügyektől eltiltást kért a minősített rablással vádolt férfire előkészítő ülésen történő beismerés esetére.

