ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.81
usd:
334.03
bux:
99207.79
2025. szeptember 27. szombat Adalbert
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Under arrest, a mans hands with clenched fists are handcuffed behind him. Black background with copy space.
Nyitókép: Jub Rubjob/Getty Images

Drogterjesztő kamaszokat fogtak a zalai rendőrök

Infostart / MTI

Őrizetbe vettek a zalai rendőrök egy drogterjesztő hálózat felgöngyölítése során két kamaszt, akik több millió forint értékű kábítószert értékesítettek - közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A zalaegerszegi rendőrök a DELTA Program keretében a nyár elején rendelték el azt a kábítószerrel kapcsolatos nyomozást, amelynek során a napokban, hajnalban csaptak le két zalai fiatalra. A 18 éves fiúk több mint egy éve marihuánát és amfetamint árultak, amit otthon tároltak és onnan értékesítették ismeretségi körükben.

Az egyenruhások a házkutatás során, alufóliába csomagolva 63 gramm droggyanús zöld növényi törmeléket találtak, amit lefoglaltak. A nyomozók mind a két fiatalt előállították és kihallgatták kábítószer-kereskedelem bűntett miatt.

Őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat.

A rendőrök a vevőkört is azonosították, velük szemben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. A két kamasz által eddig értékesített, nagyjából 600 adag kábítószer feketepiaci értéke megközelítőleg hárommillió forint. A mostani akcióval a zalaegerszegi rendőrök további 60 adag kábítószer árusítását akadályozták meg.

Kezdőlap    Bűnügyek    Drogterjesztő kamaszokat fogtak a zalai rendőrök

drog

kábítószer

drogterjesztés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Farage és a hattyúevő kelet-európaiak: a 15 éves kacsa

Farage és a hattyúevő kelet-európaiak: a 15 éves kacsa
Nigel Farage, az izmosodó brit radikális jobboldali Reform párt vezére azzal vádolta meg a kelet-európaiakat, hogy hattyúkat és pontyokat lopnak. A Királyi Parkok ügynökség azonban cáfolta a már 15 évvel ezelőtt is emlegetett vádat.
ADAC téligumi-teszt: az olcsó nagyon sokba kerülhet

ADAC téligumi-teszt: az olcsó nagyon sokba kerülhet

Hónapokkal ezelőtt négy évszakos autógumikat tesztelt a Német Autóklub (ADAC). Elismerte, hogy kényelmes megoldást kínálnak, ugyanakkor biztonsági kockázatot is rejtenek magukban. Ezúttal a téli gumik tesztelése volt soron, és elsősorban az olcsóbbak buktak el a vizsgán.
VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rejtélyes drónok tűntek fel, kemény üzenetet küldött Magyarországnak Zelenszkij - Háborús híreink szombaton

Rejtélyes drónok tűntek fel, kemény üzenetet küldött Magyarországnak Zelenszkij - Háborús híreink szombaton

Péntek este azonosítatlan drónok tűntek fel Németország Dániával szomszédos tartománya, Schleswig-Holstein egén. Eközben Volodimir Zelenkszij bejelentette, hogy felderítő drónok hatoltak be az ukrán légtérbe az ukrán-magyar határnál. A Honvédelmi Minisztérium ugyan visszautasította az ukrán államfő állítását. de Zelenszkij egy újabb videóüzenetében azt mondta, ha megismétlődik az eset, megfelelő választ fognak adni. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mi történt a Paksi Atomerőműnél? Visszaesett a negyedik blokk teljesítménye

Mi történt a Paksi Atomerőműnél? Visszaesett a negyedik blokk teljesítménye

Péntek este meghibásodott a Paksi Atomerőmű 4. blokkjának egyik generátor segédrendszere, emiatt a blokk teljesítménye átmenetileg a felére esett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Elon Musk and Prince Andrew named in new Epstein files

Elon Musk and Prince Andrew named in new Epstein files

The documents by the estate of convicted paedophile financier Jeffrey Epstein were released by Congressional Democrats.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 27. 09:00
Csúnyán helyben hagyták a szombathelyi színház színészét, pedig jót akart
2025. szeptember 26. 14:37
Gyilkosság történt Komáromban – videó
×
×
×
×