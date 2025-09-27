Drogterjesztő kamaszokat fogtak a zalai rendőrök

A zalaegerszegi rendőrök a DELTA Program keretében a nyár elején rendelték el azt a kábítószerrel kapcsolatos nyomozást, amelynek során a napokban, hajnalban csaptak le két zalai fiatalra. A 18 éves fiúk több mint egy éve marihuánát és amfetamint árultak, amit otthon tároltak és onnan értékesítették ismeretségi körükben.

Az egyenruhások a házkutatás során, alufóliába csomagolva 63 gramm droggyanús zöld növényi törmeléket találtak, amit lefoglaltak. A nyomozók mind a két fiatalt előállították és kihallgatták kábítószer-kereskedelem bűntett miatt.

Őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat.

A rendőrök a vevőkört is azonosították, velük szemben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. A két kamasz által eddig értékesített, nagyjából 600 adag kábítószer feketepiaci értéke megközelítőleg hárommillió forint. A mostani akcióval a zalaegerszegi rendőrök további 60 adag kábítószer árusítását akadályozták meg.