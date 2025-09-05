Véres családi dráma történt Budapesten

A Budapesti Rendőr-főkapitányság ügyeletére 2025. szeptember 4-én 16 óra 30 perc körül több bejelentés is érkezett, miszerint Budapest XXIII. kerületében egy férfi lakásuk erkélyén késsel hadonászik, bántalmaz egy idősebb nőt.

A kiérkező rendőrök elfogtak egy 30 éves zavart férfit, akinek 67 éves édesanyját a közös lakásukban holtan találták.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt nyomoz, a szemle és a feltételezett elkövető elszámoltatása folyamatban van – írja a police.hu.