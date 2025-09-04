A rendőrök már mindent tudnak arról, hogyan halt meg egy amerikai nő Budapesten

Kihallgatása során a férfi beismerte, hogy megölte a nőt, de azt állította, hogy véletlen baleset történt intim együttlétük közben. Azt is megmutatta a rendőröknek, hogy a bőröndbe rejtett holttestet hol ásta el egy erdőben Szigliget közelében.

2024 november 4-én egy fővárosi szórakozóhelyen láttak utoljára a 31 éves amerikai nőt. Eltűnésének bejelentését követően azonnal keresni kezdték, ám egyre több olyan gyanús körülmény merült fel, amelyek arra utaltak, hogy a turistaként Magyarországra érkezett nő bűncselekmény áldozatává válhatott.

A budapesti rendőrök két nappal később elfogtak egy akkor 37 éves ír állampolgárt, akit emberölés bűntett gyanújával vettek őrizetbe.

A BRFK Életvédelmi Osztálya a nyomozás során megállapította, hogy az ír férfi egy belvárosi szórakozóhelyen kötött alkalmi ismeretséget későbbi áldozatával. Közös megegyezéssel mentek fel a férfi bérelt lakásába a VII. kerületben, ahol az elkövető megkötözte, majd szándékosan megfojtotta a nőt. A magatehetetlen áldozatról felvételeket is készített, amit a rendőrök megtaláltak mobiltelefonján.

Az életvédelmi nyomozók a gyanúsított internetes keresési előzményeit is ellenőrizték. Ezekből kiderült: a férfi rákeresett arra, hogy a budapesti rendőrség miként kezeli az eltűnési ügyeket, hol vannak térfigyelő kamerák a fővárosban, valamint arra is, hogy

egy erdőben a vaddisznók megeszik-e a holttestet.

A gyanúsított a büntetőeljárás során végig letartóztatásban volt. Igazságügyi elmeorvosi és pszichológiai vizsgálatnak is alávetették, de a szakértők nem állapítottak meg nála büntethetőséget kizáró okot.