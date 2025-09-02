ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.25
usd:
339.56
bux:
102809.42
2025. szeptember 2. kedd Dorina, Rebeka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Megbízott könyvelőjében a debreceni házaspár, milliókkal tette őket szegényebbé

Infostart

A vádlott konkrét céllal kért kölcsön nagyobb összeget a pártól, ám végül finoman szólva sem arra költötte, és visszaadni sem állt szándékában.

A vádirat szerint a sértett házaspár régóta jó viszonyban állt a vádlottal, mindemellett az asszony könyvelést is végzett nekik – írja a Debreceni Járási Ügyészség közlése alapján a haon.hu.

A jó kapcsolatot kihasználva a vádlott 2022. januárjában azzal kereste meg a sértetteket, hogy az unokájának Budapesten szeretne lakást vásárolni

és ahhoz sürgősen szüksége lenne 5 millió forint kölcsönre. A sértettek megbíztak a vádlottban, és közös jövedelmükből 2022. március 23-án átutalták a kért összeget a vádlott által megadott bankszámlaszámra.

A vádlott megígérte, hogy a lakásvásárláshoz hitelt vesz fel és abból a kölcsönkért pénzt 2022. áprilisáig visszafizeti. A határidő leteltét követően a sértettek időközönként rákérdeztek arra, hogy az asszony mikor fogja visszafizetni nekik az 5 millió forintot, azonban a vádlott a sértetteket különböző indokokra hivatkozással mindig csak hitegette, majd egy fél év eltelte után elérhetetlenné vált.

A vádlottnak nem állt szándékában lakás vásárlása, a kölcsönkért összeget a saját céljaira fordította.

A nyomozást a Debreceni Rendőrkapitányság folytatta le. A Debreceni Járási Ügyészség a vádlott ellen két rendbeli nagyobb kárt okozó csalás bűntette miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon. A büntetővégzés meghozatalát célzó vádiratban indítványt tett arra, hogy a járásbíróság tárgyalás lefolytatása nélkül, az iratok tartalma alapján a vádlottat intézkedésként bocsássa próbára.

Kezdőlap    Bűnügyek    Megbízott könyvelőjében a debreceni házaspár, milliókkal tette őket szegényebbé

debrecen

csalás

házaspár

könyvelő

átverés

hajdú-bihar vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző az Otthon Startról: a 41 év felettieknél is elég lehet a 10 százalékos önerő, de nem mindenkinek

Elemző az Otthon Startról: a 41 év felettieknél is elég lehet a 10 százalékos önerő, de nem mindenkinek

Az adósságfék szabályok módosításáról döntött a Magyar Nemzeti Bank az Otthon Start programmal összefüggésben. Az MNB az elsőlakás-vásárlókra vonatkozó 90 százalékos hitelfedezeti mutató limit kapcsán előírt 41 éves korhatárt hatályon kívül helyezte, másrészt az eddigi nettó 600 ezer forintról 800 ezer forintra emelkedik a jövedelemhatár. A módosításról Palkó Istvánt, a Portfolio elemzőjét kérdeztük.
 

Otthon Start: egy nap alatt több ezren jelentkeztek a fix 3 százalékos hitelre

Egyre nehezebb alkudni a lakáspiacon, rosszabb lett a vevők pozíciója

Otthon Start: máris új szabályok jelentek meg a Magyar Közlönyben

VIDEÓ
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.03. szerda, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Stabil a forint az euróval szemben

Stabil a forint az euróval szemben

A nap elején még gyengült a forint az euróval szemben, de a nap végére stabilizálódott az árfolyam, az amerikai piacnyitás után valamelyest javult a helyzet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Máris bődületes az Otthon Start hatása: rengeteg lakásvásárló járt pórul, súlyos pénzük bánja

Máris bődületes az Otthon Start hatása: rengeteg lakásvásárló járt pórul, súlyos pénzük bánja

Az elemzés közel 50 ezer, 2024-2025 között eladott lakás és ház adatait vizsgálta, ahol az eladók megadták a hirdetési árat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
North Korea's Kim arrives in Beijing with daughter to attend massive military parade

North Korea's Kim arrives in Beijing with daughter to attend massive military parade

The "Victory Day" parade on Wednesday will see Kim rub shoulders with China's Xi Jinping, Russia's Vladimir Putin and others.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 2. 21:35
Bankautomata okozta vesztét a pénzmosodának
2025. szeptember 2. 21:01
Bíróság dönt a nyíregyházi pedofil gyilkos sorsáról
×
×
×
×