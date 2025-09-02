Megbízott könyvelőjében a debreceni házaspár, milliókkal tette őket szegényebbé

A vádirat szerint a sértett házaspár régóta jó viszonyban állt a vádlottal, mindemellett az asszony könyvelést is végzett nekik – írja a Debreceni Járási Ügyészség közlése alapján a haon.hu.

A jó kapcsolatot kihasználva a vádlott 2022. januárjában azzal kereste meg a sértetteket, hogy az unokájának Budapesten szeretne lakást vásárolni

és ahhoz sürgősen szüksége lenne 5 millió forint kölcsönre. A sértettek megbíztak a vádlottban, és közös jövedelmükből 2022. március 23-án átutalták a kért összeget a vádlott által megadott bankszámlaszámra.

A vádlott megígérte, hogy a lakásvásárláshoz hitelt vesz fel és abból a kölcsönkért pénzt 2022. áprilisáig visszafizeti. A határidő leteltét követően a sértettek időközönként rákérdeztek arra, hogy az asszony mikor fogja visszafizetni nekik az 5 millió forintot, azonban a vádlott a sértetteket különböző indokokra hivatkozással mindig csak hitegette, majd egy fél év eltelte után elérhetetlenné vált.

A vádlottnak nem állt szándékában lakás vásárlása, a kölcsönkért összeget a saját céljaira fordította.

A nyomozást a Debreceni Rendőrkapitányság folytatta le. A Debreceni Járási Ügyészség a vádlott ellen két rendbeli nagyobb kárt okozó csalás bűntette miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon. A büntetővégzés meghozatalát célzó vádiratban indítványt tett arra, hogy a járásbíróság tárgyalás lefolytatása nélkül, az iratok tartalma alapján a vádlottat intézkedésként bocsássa próbára.