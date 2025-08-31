ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.59
usd:
339.39
bux:
102554.62
2025. augusztus 31. vasárnap Bella, Erika
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Rendészeti Államtitkárság

Ezen mindenki nagyot nézett, de a rendőrök már meg se lepődtek – képek

Infostart

A Budapesti Rendőr-főkapitányság motoros rendőrei egy villamossínen közlekedő autóst "pöccintettek ki" a forgalomból az Orczy úton – az intézkedés egy lett volna a sok közül, ha közben valaki ki nem kandikál az anyósülés alól.

A rendészek beszámolója szerint a váratlanul felbukkanó szempár tulajdonosa apró is volt, szőrös is, no meg fokozottan védett.

"Füle hegyezésével és ide-oda forgatott gombszemével a veszteglés okát vizslatta, míg hámjával és pórázával piruettezett. A gyűrűsfarkú maki tartózkodási helye pikk-pakk megváltozott, miután az egyenruhások felvették a kapcsolatot a Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársaival. A szokás szerint megtapasztalt segítőkészségnek hála a jószág lakhatása, ellátása biztosított. Az ideiglenes szálláshelyre érkeztetést röpke, ölben pózolós, baráti fotózkodás követte" – írták a Facebookon.

Forrás: Facebook/Rendészeti Államtitkárság
Forrás: Facebook/Rendészeti Államtitkárság

Az 53 éves zirci férfit fokozottan védett élő szervezet egyedére elkövetett természetkárosítás bűntettével gyanúsították meg, nem tett vallomást. Emellett pénzbírságot kapott a közlekedési szabálysértés miatt.

Kezdőlap    Bűnügyek    Ezen mindenki nagyot nézett, de a rendőrök már meg se lepődtek – képek

rendőrség

villamossín

igazoltatás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Becsengetnek az iskolában, de nincs vége még a nyaralási szezonnak

Becsengetnek az iskolában, de nincs vége még a nyaralási szezonnak

A klímaváltozás kezdi átformálni az utazási szokásokat, de a lényeg továbbra is az iskolakezdés, ez befolyásolja azoknak a családoknak az életét, ahol a gyerekek még tanulnak. A turisztikai utószezon alakulásáról Kiss Róbert Richárd, az InfoRádió Világszám című turisztikai magazinműsorának szerkesztő-műsorvezetője beszélt.
Németország gazdasági tükre: tizenkét grafikon a motor kifulladásáról

Németország gazdasági tükre: tizenkét grafikon a motor kifulladásáról

A német gazdaság az elmúlt évtizedben példátlan hullámzásokon ment keresztül, amelyeket tizenkét kulcsfontosságú grafikon segít nekünk megérteni. Ezek egyszerre mutatják be a pandémia sokkját, az energiaválság következményeit, valamint az ipar és a munkaerőpiac szerkezeti kihívásait. Láthatóvá válik, hogyan küzd a világ egyik legerősebb gazdasága a bizalomhiánnyal, a termelékenység hanyatlásával és az ipari modell átalakulásával. A cikk így nem pusztán adatokat közöl, hanem átfogó képet ad arról, milyen útkeresés zajlik ma Európa gazdasági motorjában.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Véres harc zajlik a fronton, az ukránok egy területen orosz egységeket keríthettek be - Háborús híreink vasárnap

Véres harc zajlik a fronton, az ukránok egy területen orosz egységeket keríthettek be - Háborús híreink vasárnap

Az orosz erők folyamatos offenzívát folytatnak szinte a teljes ukrán frontvonal mentén, és a "stratégiai kezdeményezés" az ő kezükben van - jelentette ki Valerij Geraszimov, az orosz vezérkar főnöke szombaton a Reuters szerint. Az ukránok ezt cáfolják, sőt, azt állítják, egy területen az ukrán csapatok körülzárták az orosz egységeket. Az éjszakai orosz dróntámadások miatt vasárnapra 29 ezer fogyasztó maradt áram nélkül Ukrajnában. A háború fontosabb eseményeiről ebben a ciküünkben számolunk be a nap folyamán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Betegre kaszálja magát a kirúgott sztáredző: ennyit fizettek José Mourinhónak lelépési pénzként

Betegre kaszálja magát a kirúgott sztáredző: ennyit fizettek José Mourinhónak lelépési pénzként

José Mourinho távozott az isztambuli csapattól, de egyáltalán nem ment üres kézzel: komoly végkielégítés üti a markát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin and Modi in China for summit overshadowed by trade wars with US

Putin and Modi in China for summit overshadowed by trade wars with US

Prime Minister Narendra Modi is in China for the first time in seven years.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 30. 08:17
A kanapénál csaholt a pénzügyőrkutya
2025. augusztus 29. 16:10
Elkötött egy kocsit az autószalonból, hogy hazamenjen az anyukájához - videó
×
×
×
×