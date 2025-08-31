A rendészek beszámolója szerint a váratlanul felbukkanó szempár tulajdonosa apró is volt, szőrös is, no meg fokozottan védett.

"Füle hegyezésével és ide-oda forgatott gombszemével a veszteglés okát vizslatta, míg hámjával és pórázával piruettezett. A gyűrűsfarkú maki tartózkodási helye pikk-pakk megváltozott, miután az egyenruhások felvették a kapcsolatot a Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársaival. A szokás szerint megtapasztalt segítőkészségnek hála a jószág lakhatása, ellátása biztosított. Az ideiglenes szálláshelyre érkeztetést röpke, ölben pózolós, baráti fotózkodás követte" – írták a Facebookon.

Forrás: Facebook/Rendészeti Államtitkárság

Az 53 éves zirci férfit fokozottan védett élő szervezet egyedére elkövetett természetkárosítás bűntettével gyanúsították meg, nem tett vallomást. Emellett pénzbírságot kapott a közlekedési szabálysértés miatt.