Tetőkárpit? Pótkerék? Supra nem hagyta magát átverni

Az M7-es autópályán egy Seat sofőrje próbálta megúszni a lebukást, amikor a pénzügyőrök megállították. A kocsiban három felnőtt és egy négyéves gyerek is utazott. A felnőttek tagadták, hogy jövedéki terméket szállítanának, de ami ez után következett, arra nem számítottak.

Supra, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának cigarettakereső kutyája nem hagyta magát megtéveszteni. A négylábú segítségével a pénzügyőrök több rejtekhelyen is rábukkantak az álcázott árura: a csomagtérből, a tetőkárpit mögül, a padlószőnyeg alól, a pótkerékből és az oldalsó kárpitokból összesen 803 doboz bolgár zárjegyes cigaretta került elő – olvasható a NAV közleményében.

A sofőr végül beismerte, hogy a dohánytermékeket ő rejtette el. Az egyenruhások a 1,4 millió forint értékű cigarettát lefoglalták. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. A sikertelen próbálkozónak közel 3 millió forint bírsággal kell számolnia.

A NAV pénzügyőrei az egész országban végeznek ellenőrzéseket, hogy kiszűrjék azokat a jogsértéseket, amelyek veszélyt jelentenek az Európai Unió és tagállamainak gazdaságára – zárul a kommüniké.