Családi közlemény a magyar influenszer halála kapcsán

Az elhunyt testvére által jegyzett bejegyzésben a család köszönetet mondott a részvétnyilvánításokért, ugyanakkor határozottan visszautasították a tragédiát megelőző eseményekkel kapcsolatos pletykákat. A közlemény szerint a család minden lényeges körülményt ismer.

A bizonyítékok alapján egyértelmű, hogy az áldozatot a halála előtti órákban nem bántalmazta és nem üldözte senki.

A család nyomatékosította, hogy kizárólag az édesanya és a testvér nyilatkozatai tekinthetők hitelesnek. Minden egyéb, harmadik féltől származó információ megalapozatlan.

A baleset körülményei

Jákli Mónika szerda hajnalban, a 63-as főúton Nagymegyer és Alistál között szenvedett balesetet. Gépjárműve egy kanyarban lesodródott az úttestről, fának ütközött és kigyulladt. A Nagyszombati Kerületi Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint az ügyben jelenleg is intenzív nyomozás zajlik a pontos okok feltárása érdekében - ad összefoglalót az index.hu.

A tragédia kapcsán a nyilvánosságban felmerült az áldozat korábbi, feszültségekkel terhelt kapcsolata volt férjével, Boráros Gáborral.

Boráros Gábor közösségi oldalán tagadta a tiltás tényét, és a tragédiát az áldozat új párkapcsolatával hozta összefüggésbe.

A család kéri a közvéleményt és a sajtó képviselőit, hogy a gyász időszakában tartsák tiszteletben magánéletüket, és tartózkodjanak a további spekulációktól.