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Sorban parkoló autók egy fasor alatt található parkolóban.
Nyitókép: Unsplash

Polgári kezdeményezés: újra kell tárgyalnia Budapestnek a parkolási rendeletet, összejött az elég aláírás

Infostart

Elérte a tízezer főt a csatlakozók száma a budapesti parkolási rendelet újratárgyalásáért indított polgári kezdeményezésen. Maximum 60 napja van a közgyűlésnek, hogy napirendre tűzze az ügyet.

A polgári kezdeményezések indítására szolgáló weboldal 2021-es elindítása óta ez lett az első sikeres kezdeményezés, amely elérte a 10 000 csatlakozót, de továbbra is alá lehet írni a petíciót – írja a villanyautosok.hu.

Ráadásul két héttel a 60 napos határidő lejárta előtt összejött a kellő számú aláírás a Bálint Ádám magánszemély által indított polgári kezdeményezésen, amelyen a januártól hatályba lépő parkolási rendelet újratárgyalását kérte a fővárostól.

Az új parkolási rendelet megszüntetné a tisztán elektromos járművek ingyenes parkolását a fővárosban, valamint 2028-tól dupla díjjal büntetné a 2 tonnánál nehezebb gépkocsikat.

Az eredeti tervezetben még Budapesten is eltérő, 1800, illetve 2000 kg-os határt vezettek volna be, azonban ezt egy módosítással egységesen 2 tonnára növelték meghajtási módtól függetlenül. Ezzel pedig lényegesen nagyobb mértékben büntetnék a tisztán elektromos járműveket, mint a helyben szennyező, kipufogóval rendelkező autókat.

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Kezdőlap    Belföld    Polgári kezdeményezés: újra kell tárgyalnia Budapestnek a parkolási rendeletet, összejött az elég aláírás

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