Polgári kezdeményezés: újra kell tárgyalnia Budapestnek a parkolási rendeletet, összejött az elég aláírás

A polgári kezdeményezések indítására szolgáló weboldal 2021-es elindítása óta ez lett az első sikeres kezdeményezés, amely elérte a 10 000 csatlakozót, de továbbra is alá lehet írni a petíciót – írja a villanyautosok.hu.

Ráadásul két héttel a 60 napos határidő lejárta előtt összejött a kellő számú aláírás a Bálint Ádám magánszemély által indított polgári kezdeményezésen, amelyen a januártól hatályba lépő parkolási rendelet újratárgyalását kérte a fővárostól.

Az új parkolási rendelet megszüntetné a tisztán elektromos járművek ingyenes parkolását a fővárosban, valamint 2028-tól dupla díjjal büntetné a 2 tonnánál nehezebb gépkocsikat.

Az eredeti tervezetben még Budapesten is eltérő, 1800, illetve 2000 kg-os határt vezettek volna be, azonban ezt egy módosítással egységesen 2 tonnára növelték meghajtási módtól függetlenül. Ezzel pedig lényegesen nagyobb mértékben büntetnék a tisztán elektromos járműveket, mint a helyben szennyező, kipufogóval rendelkező autókat.