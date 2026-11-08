Vitézy Dávid bejelentett egy fontos budapesti fejlesztést

Vitézy Dávid posztjában azt írta, a 100a, az ország egyik legforgalmasabb vasútvonalán nyár óta tartó karbantartási program keretében – a Pilis-Albertirsa állomásköz és Albertirsa állomás után – november 4-től december 1-ig Kőbánya-Kispest állomáson dolgoznak a MÁV szakemberei.

Ismertetése szerint közel 80 vasutas és nagy teljesítményű munkagépek részvételével átépül a 4. és 5. vágány. Új kitérőket, kapcsolódó vágányszakaszokat és útátjárót építenek, 6000 tonna zúzottkövet használnak fel, több száz méternyi sínt mozgatnak meg vagy cserélnek, és 1250 vasbetonaljat építenek be. A munkák része az állomási perontetők felújítása is – részletezte.

A tárcavezető közölte, a beavatkozások eredményeként négy rövidebb szakaszon megszűnnek a jelenlegi 20 és 40 kilométer/órás sebességkorlátozások. Az eredeti, 80 kilométer/órás pályasebesség helyreállítása a december 10-13. közötti utószabályozáskor várható. Ez rövidebb menetidőt és kevesebb, pályahibából eredő késést jelent – tette hozzá.

Vitézy Dávid arra is kitért, hogy a munkák átmenetileg menetrendi módosításokkal járnak. Felhívta a figyelmet, hogy indulás előtt érdemes a MÁVPluszban ellenőrizni a járatokat.