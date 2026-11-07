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Autópályát jelző közlekedési tábla, illusztráció.
Nyitókép: Pixabay

Így drágulnak a sztrádamatricák

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A hatályos rendelet értelmében a hazai e-matrica árak automatikusan igazodnak a pénzromlás üteméhez.

Az éves díjváltozás kiszámításának alapja a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a tárgyévet megelőző év augusztusi fogyasztóiár-index. Mivel ez 1,3 százalék volt, a 2027. január 1-jétől érvényes autópályamatrica-árak is ilyen arányban nőnek, és ugyanilyen mértékben növekszik 2027-től a jogosulatlan úthasználat miatt fizetendő pótdíjak összege is. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató nyilvánosságra hozta a jövő évtől érvényes összegeket.

A D1 kategóriába tartozó személyautók éves országos matricája 62 560 forintba, az éves megyei matrica 7280 forintba kerül 2027-ben.

A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet alapján a Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyére érvényes M1 regionális e-matrica ára nem változik, 2027-ben is marad a kedvezményes 15.000 Ft a D1, a D1M és az U díjkategória és 30.000 Ft a D2 díjkategória esetében.

Változásra kell készülniük a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei matricát vásárlóknak: a kedvezményes díjat csak 2026-ra határozták meg, a 2027-es díjtábla már az általános megyei árakat tartalmazza.

A jogosulatlan úthasználatért fizetendő pótdíjak is emelkednek 2027. januér 1-jétől.

Pótdíjak:

  • Alap pótdíj (60 napon belüli fizetés esetén): 28 150 Ft.
  • Emelt pótdíj (60 napon túli fizetés esetén): 96 970 Ft.

Pótdíjkülönbözet:

  • Alap különbözeti pótdíj (60 napon belüli fizetés esetén): 15 740 Ft.
  • Emelt különbözeti pótdíj (60 napon túli fizetés esetén): 49 840 Ft.

A motorkerékpárokra éves országos, éves megyei és a regionális e-matrica D1 díjkategóriás termékként vásárolható meg.

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