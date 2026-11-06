Újabb sávlezárások az M0-son és az M7-esen

November 9-én, hétfőn az M0-s autóúton, Diósd térségében, majd november 12-től az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Törökbálint közelében a munkálatok több ütemben, november 13-ig, illetve szükség esetén november 14-ig zajlanak – tartalmazza a közlemény.

Az érintett szakaszokon sávlezárásokra és torlódásokra kell számítani, különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban – tették hozzá.

Azt írták, hogy hétfőn megkezdik az elöregedett aszfaltburkolat marását az M0-s autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán, az Anna-hegyi pihenő és a 7-es főúti csomópont közötti szakaszon.

A munkavégzés idejére lezárják a külső forgalmi sávot, a közlekedők a két belső sávon haladhatnak. A munkálatok során mintegy 1470 tonna kötőréteget, valamint mintegy 840 tonna kopóréteget építenek be 4 centiméter vastagságban.

A továbbiakban november 13-án, pénteken az M0-s autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán, a diósdi kihajtó előtti hídon, a dilatációs szerkezet környezetében dolgoznak. A beavatkozás idejére a híd környezetében lezárják a két belső forgalmi sávot. A forgalom a külső sávon és az ideiglenesen megnyitott leállósávon haladhat. A diósdi kihajtó mindkét alkalommal használható – sorolták.

A beavatkozás összetettsége miatt a munkálatok szükség esetén november 14-én, szombaton is folytatódhatnak.

Szintén megkezdik az aszfaltburkolat marását az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a törökbálinti kihajtót követő, közel egy kilométer hosszú szakaszon november 12-én. A munkavégzés idejére lezárják a külső forgalmi sávot, a forgalom a két belső sávon haladhat.

Ez alkalommal mintegy 2200 négyzetméteren végzik el a burkolat előkészítését és marását, majd november 13-án 7 centiméter vastagságban, 370 tonna kötőréteget, valamint 4 centiméter vastagságban, 210 tonna kopóréteget építenek be – ismertették.

A tervezett ütemezés az időjárási és kivitelezési körülmények függvényében módosulhat – olvasható a közleményben.