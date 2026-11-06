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Nyitókép: Klaus Vedfelt/Getty Images

Szakszervezetet minden munkahelyre! – mozgalmat indított a szövetség

Infostart / InfoRádió

Segítséget nyújtana a dolgozóknak a Magyar Szakszervezeti Szövetség azzal, hogy támogatja a munkahelyeken az érdekképviseletek munkáját. Zlati Róbert, a szövetség elnöke az InfoRádióban elmondta, vannak, akik félnek vagy nem tudnak kiállni a jogaikért, ezért is indították el a Szakszervezetet minden munkahelyre! névre hallgató kezdeményezést.

Sok helyen ma is vannak erős szakszervezetek Magyarországon is, de minden munkahelyre kellene erős szakszervezet, hogy a munkavállalók tényleg bele tudjanak szólni a saját céges ügyeikbe, ezért indítottuk ezt a kampányt – mondta el Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke az InfoRádióban, hozzátéve: „nem az a célunk, hogy feltétlenül új szakszervezeteket hozzunk létre, hanem a meglévő szakszervezeteinkhez tudjanak csatlakozni majd azok, akik ezt a lépést megteszik, és kíváncsiak arra, hogy mit lehet ebben tenni, és amikre fel tudjuk őket készíteni”.

Ha valaki új szakszervezetet szeretne létrehozni vagy alapítani, annak megvannak a megfelelő jogi procedúrái, de nem feltétlenül ebbe az irányba szeretnénk elmenni. Léteznek ágazati szakszervezeteink, nagyon sok ágazatban vagyunk jelen, és az a cél, hogy őket tudjuk erősíteni azzal, hogy a különböző munkahelyeken még több alapszervezet legyen.

Véleményünk szerint nem létrehozni kell a szakszervezeteket, hanem csatlakozni kell a meglévőkhöz.

Persze ha netán egy olyan terület jönne, ahol nincsen ágazatspecifikus szakszervezetünk, akkor persze elindíthatunk egy teljes szakszervezetalapítást is, de az alapvető cél nem ez – fogalmazott.

Sokan nem mernek szakszervezetbe belépni, ez társadalmi probléma is. Most olyanok fognak remélhetőleg jelentkezni, akikben megvan a szándék, szeretnének kiállni magukért, összefogni, csak az az utolsó segítség nem volt még meg nekik, amelyet most remélem, tőlünk meg fognak kapni – mondta. Mint mondta, hogy pontosan milyen támogatást tudnak nyújtani az érdeklődőknek, hogyan tudnak segíteni, azt majd akkor tudják, ha látják, hogy milyen igény keletkezett, milyen kérések vannak, de tudnak segíteni az első lépéstől, a tervezéstől, az emberek megszólításán keresztül az akciók szervezéséig, és ha netán szükség van szakszervezet alapításra, akkor akár abban is – mondta el Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke az InfoRádióban.

Az interjút Barkóczi Bence készítette.

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