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Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart / InfoRádió

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Magyarics Tamás, Farkas András, Nyeste Orsolya és Árokszállási Zoltán, Wéber Gábor és Révész Renáta.

Szombat

11.00 Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője

14.00 Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora

16.00 Farkas András nyugdíjszakértő, a NyugdíjGuru News alapítója

18.00 Sári Zsolt, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Közgyűjteményekért és Örökségvédelemért felelős államtitkára

23.00 Horváth Gábor, a Költségvetési Tanács elnöke

Vasárnap

5.00 Keleti Arthur kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) alapítója

8.00 Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője és Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója

13.00 Farkas András nyugdíjszakértő, a NyugdíjGuru News alapítója

14.00 Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke

16.00 Baán László, a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója

18.00 Wéber Gábor Forma–1-es kommentátor

23.00 Németh Ferenc Nyugat-Balkán-szakértő

Hétfő

3.00 Révész Renáta Liliána pszichológus, gyásztanácsadó

5.00 Thaisz Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezetője

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Kezdőlap    Belföld    Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

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„Le akarjuk zárni a hallgatás korát, nem akarjuk, hogy tovább kísértsen az a múlt, ami lehetővé tette a zsarolhatóságot, lehetővé tette azt, hogy találgatások legyenek” – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az ügynökaktákról Sári Zsolt, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Közgyűjteményekért és Örökségvédelemért felelős államtitkára.
 

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Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
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Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
Félidős választások: eddig tartott a trumpizmus? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
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Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
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Történelmi eladási hullám söpört végig csütörtökön az amerikai tőzsdéken, az AI-részvények zuhanása pedig példátlan vagyonvesztést okozott. Az S&P 500 vállalatainak összesített piaci értéke egyetlen nap alatt mintegy 2900 milliárd dollárral csökkent, amire korábban még nem volt példa. A pánikhangulat péntek reggelre Ázsiát is elérte: a japán tőzsde több mint 6, a dél-koreai Kospi pedig több mint 8 százalékos mínuszban is járt, utóbbinál a kereskedést is fel kellett függeszteni. Délután fontos munkaerőpiaci adatok jöttek Amerikából, melynek hatására leszúrt az arany, és erősödni kezdett a dollár. Alapavetően azonban nem változtatta meg a piaci hangulatot a mostani adatközlés.

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