Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője
14.00 Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
16.00 Farkas András nyugdíjszakértő, a NyugdíjGuru News alapítója
18.00 Sári Zsolt, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Közgyűjteményekért és Örökségvédelemért felelős államtitkára
23.00 Horváth Gábor, a Költségvetési Tanács elnöke
Vasárnap
5.00 Keleti Arthur kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) alapítója
8.00 Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője és Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója
13.00 Farkas András nyugdíjszakértő, a NyugdíjGuru News alapítója
14.00 Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke
16.00 Baán László, a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója
18.00 Wéber Gábor Forma–1-es kommentátor
23.00 Németh Ferenc Nyugat-Balkán-szakértő
Hétfő
3.00 Révész Renáta Liliána pszichológus, gyásztanácsadó
5.00 Thaisz Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezetője