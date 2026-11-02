Eltűntként keresték, miközben három napja egy út szélén vesztegelt

Péntek délelőtt a csesztregi körzeti megbízott figyelt fel a 86-os főúton egy, az út szélén álló szlovén rendszámú személygépkocsira, amelyben egy férfi feküdt. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a 31 éves férfit a szlovén hatóságok eltűnés miatt keresték.

A sofőr azt mondta, hogy a testvére autójával érkezett Magyarországra, de a kocsi három napja meghibásodott, a telefonja is lemerült, ezért senkit nem tudott értesíteni. Azóta az autóban tartózkodott, és ott is aludt.

A rendőrök feltöltötték a férfi telefonját, értesítették a hozzátartozóit, és segítettek a jármű elszállításában is.