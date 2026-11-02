A legfontosabb teremben fogadja a magyar püspököket Leó pápa – részletek

XIV. Leó november 5-én fogadja a magyar püspököket. A helyszín az apostoli palotákban a pápai könyvtárszoba lesz, ahol az egyházfő a legmagasabb rangú vendégeket szokta fogadni.

Az apostolok küszöbénél tett, latinul „ad limina” látogatás az egyes országok megyéspüspökeinek időközönkénti látogatását jelenti a Szent Péter és Szent Pál sírját őrző Róma városában.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) utolsó ad limina látogatása 2017 novemberében volt, Ferenc pápa idején.

A Vatikán és az MKPK közötti kapcsolatok jelentős láncszemének számító római Pápai Magyar Intézet (PMI) rektora, Törő András atya elmondta, az ad limina látogatás hivatalosan kedd reggel kezdődik a Szent Péter-bazilika altemplomában található Magyarok Nagyasszonya kápolnában bemutatott misével.

A Szent Péter sírjához közeli kápolnában a főcelebráns Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek lesz, a homíliát Székely János, az MKPK elnöke, szombathelyi megyéspüspök mondja.

Szerdán a Santa Maria Maggiore-bazilikában Udvardy György, az MKPK alelnöke, veszprémi érsek mutat be misét.

Csütörtökön XIV. Leó pápa a Szent Péter-bazilikában az év folyamán elhunyt bíborosokért és püspökökért mutat be misét, amelyen az MKPK tagjai koncelebrálnak.

A misét követően a pápa fogadja a magyar püspököket: „november 5-nek magyar vonatkozása is van, hiszen Szent Imre ünnepnapjára esik” – jegyezte meg Törő András.

Csütörtök délután az MKPK tagjai rész vesznek a Vatikán Állam kertjeiben elhelyezett magyar mozaik felavatásán. Egy közel kétszer két méteres mozaikról van szó, amely a Magyarok Nagyasszonyát ábrázolja: Szűz Mária kezében a gyermek Jézust tartja, valamint a mozaikon látható a magyar államiságot jelképező szent korona, a jogar és az országalma.

Törő András hozzátette, hogy a mozaikhoz közeli vatikáni Szent János toronynak szintén van magyar vonatkozása, mivel a vendégházként használt toronyban lakott Mindszenty József bíboros 1971-ben, miután el kellett hagynia Magyarországot.

A mozaik az MKPK adománya, amely a magyar kormány támogatásában is részesült.

Az alkotás a pápák városaként is ismert Castel Gandolfo mozaikműhelyében készült, és a Vatikáni Kertekben a XII. Piusról elnevezett sétányon kap helyet a Peru, Lengyelország és Szlovákia adományozta mozaikképek közelében.

A mozaik felavatásán Czeti István felekezeti kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár is részt vesz.

Pénteken a falakon kívüli Szent Pál-bazilikában, az apostol sírjánál a magyar nyelvű misét Ternyák Csaba egri érsek mutatja be. Erre a misére várják a római magyar közösség tagjait, valamint a Rómában tartózkodó magyar híveket.

Szombaton a lateráni Szent János-bazilikában Palánki Ferenc, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke mutat be misét.

Az ad limina látogatás során az MKPK küldöttségét fogadják a szentszéki államtitkárságon, ahol a vatikáni diplomáciát vezető Pietro Parolin bíborossal és a külügyekért felelős Paul Richard Gallagher érsekkel egyeztetnek.

A magyar püspökök felkeresik a Castel Gandolfo-i pápai rezidenciát is, amelynek kertjeiben ellátogatnak a Borgo Laudato Si nevű környezeti-mezőgazdasági központba, amelyet Ferenc pápa hozott létre a teremtett világ védelmében.