ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.62
usd:
325.44
bux:
145612.68
2026. november 2. hétfő Achilles
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
XIV. Leó pápa az egyik hívõ által felé dobott plüss hotdogot próbálja elkapni a heti általános audienciáján a vatikáni Szent Péter téren 2026. május 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Alessandro Di Meo

A legfontosabb teremben fogadja a magyar püspököket Leó pápa – részletek

Infostart / MTI

XIV. Leó pápa külön audiencián fogadja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjait a november 3. és 7. közötti „ad limina” látogatás alkalmával, amely napokban magyar nyelvű misét mutatnak be az összes római pápai bazilikában – osztotta meg a látogatás programját Törő András, a Pápai Magyar intézet rektora hétfőn.

XIV. Leó november 5-én fogadja a magyar püspököket. A helyszín az apostoli palotákban a pápai könyvtárszoba lesz, ahol az egyházfő a legmagasabb rangú vendégeket szokta fogadni.

Az apostolok küszöbénél tett, latinul „ad limina” látogatás az egyes országok megyéspüspökeinek időközönkénti látogatását jelenti a Szent Péter és Szent Pál sírját őrző Róma városában.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) utolsó ad limina látogatása 2017 novemberében volt, Ferenc pápa idején.

A Vatikán és az MKPK közötti kapcsolatok jelentős láncszemének számító római Pápai Magyar Intézet (PMI) rektora, Törő András atya elmondta, az ad limina látogatás hivatalosan kedd reggel kezdődik a Szent Péter-bazilika altemplomában található Magyarok Nagyasszonya kápolnában bemutatott misével.

A Szent Péter sírjához közeli kápolnában a főcelebráns Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek lesz, a homíliát Székely János, az MKPK elnöke, szombathelyi megyéspüspök mondja.

Szerdán a Santa Maria Maggiore-bazilikában Udvardy György, az MKPK alelnöke, veszprémi érsek mutat be misét.

Csütörtökön XIV. Leó pápa a Szent Péter-bazilikában az év folyamán elhunyt bíborosokért és püspökökért mutat be misét, amelyen az MKPK tagjai koncelebrálnak.

A misét követően a pápa fogadja a magyar püspököket: „november 5-nek magyar vonatkozása is van, hiszen Szent Imre ünnepnapjára esik” – jegyezte meg Törő András.

Csütörtök délután az MKPK tagjai rész vesznek a Vatikán Állam kertjeiben elhelyezett magyar mozaik felavatásán. Egy közel kétszer két méteres mozaikról van szó, amely a Magyarok Nagyasszonyát ábrázolja: Szűz Mária kezében a gyermek Jézust tartja, valamint a mozaikon látható a magyar államiságot jelképező szent korona, a jogar és az országalma.

Törő András hozzátette, hogy a mozaikhoz közeli vatikáni Szent János toronynak szintén van magyar vonatkozása, mivel a vendégházként használt toronyban lakott Mindszenty József bíboros 1971-ben, miután el kellett hagynia Magyarországot.

A mozaik az MKPK adománya, amely a magyar kormány támogatásában is részesült.

Az alkotás a pápák városaként is ismert Castel Gandolfo mozaikműhelyében készült, és a Vatikáni Kertekben a XII. Piusról elnevezett sétányon kap helyet a Peru, Lengyelország és Szlovákia adományozta mozaikképek közelében.

A mozaik felavatásán Czeti István felekezeti kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár is részt vesz.

Pénteken a falakon kívüli Szent Pál-bazilikában, az apostol sírjánál a magyar nyelvű misét Ternyák Csaba egri érsek mutatja be. Erre a misére várják a római magyar közösség tagjait, valamint a Rómában tartózkodó magyar híveket.

Szombaton a lateráni Szent János-bazilikában Palánki Ferenc, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke mutat be misét.

Az ad limina látogatás során az MKPK küldöttségét fogadják a szentszéki államtitkárságon, ahol a vatikáni diplomáciát vezető Pietro Parolin bíborossal és a külügyekért felelős Paul Richard Gallagher érsekkel egyeztetnek.

A magyar püspökök felkeresik a Castel Gandolfo-i pápai rezidenciát is, amelynek kertjeiben ellátogatnak a Borgo Laudato Si nevű környezeti-mezőgazdasági központba, amelyet Ferenc pápa hozott létre a teremtett világ védelmében.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A legfontosabb teremben fogadja a magyar püspököket Leó pápa – részletek

katolikus

vatikán

püspök

róma

xiv. leó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Újraíródott Spanyolország jelene, „két borzalom” közül kell most választani – szakértő

Újraíródott Spanyolország jelene, „két borzalom” közül kell most választani – szakértő

Dráma Spanyolországban; a múlt szerdai vasúti szerencsétlenség egy tüntetésekkel, belpolitikai konfiktusokkal feltüzelt országban történt, ahol idén már januárban is volt egy vasúti tragédia, akkor 46-an haltak meg. November végén pedig előre hozott választások lesznek az országban. Lénárt András Spanyolország-szakértő, a Szegedi Tudományegyetem Hispanisztika Tanszékének docense segít eligazodni.
VIDEÓ
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
Lehet másképp tanítani a magyar iskolákban? Thaisz Miklós, Inforádió, Aréna
Költségvetés: kockázatok és mellékhatások. Nyeste Orsolya és Árokszállási Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.02. hétfő, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új európai RSV-számok érkeztek: kevesebb csecsemő kerülhetne kórházba, ha időben kapnának védelmet

Új európai RSV-számok érkeztek: kevesebb csecsemő kerülhetne kórházba, ha időben kapnának védelmet

Az újszülöttek RSV elleni széles körű immunizációja érdemben csökkenthetné a csecsemők kórházi kezeléseinek számát Európában – erre jutott az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) friss, több modellre épülő elemzése. A jelentés nem egyetlen ország adataiból indul ki, hanem az EU/EGT országaira készített forgatókönyveket hasonlít össze: azt vizsgálja, mekkora teher lenne megelőzhető, ha az újszülöttek vagy közvetlenül hosszú hatású monoklonális antitestet kapnának, vagy már a várandósság alatt, az anya oltásán keresztül jutnának védelemhez.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Két kézzel kapkodnak a hitelekért a magyarok: valami nagyon megváltozott a társadalomban – ez lehet az oka

Két kézzel kapkodnak a hitelekért a magyarok: valami nagyon megváltozott a társadalomban – ez lehet az oka

A Magyar Nemzeti Bank 2026-os harmadik negyedéves felmérése szerint a lakosság inflációs várakozásai rekordalacsony szintre csökkentek.

BBC
Business Sport Travel Science
Kyiv resident describes shock at false 'radiation' alerts as Ukraine and Russia say emergency apps hacked

Kyiv resident describes shock at false 'radiation' alerts as Ukraine and Russia say emergency apps hacked

Olena tells the BBC her "first thought" after seeing the warnings was "I'm prepared for blackouts... but not for a nuclear attack".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 2. 12:08
Nem erre kapták a pénzt: választási plakátok miatt vizsgálódik a NAV
2026. november 2. 11:35
Magyar Péter: támogatjuk Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását
×
×