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Nyitókép: Unsplash

Kálnoki-Kiss Attila: nagyobb versenyre van szükség a sportesemények kommunikációs feladatainál

Infostart / MTI

A sportért felelős államtitkár bejelentette: a korábbi, egyetlen nyertes gazdasági szereplővel kötött keretmegállapodások helyett a kormány a jövőben szélesebb piaci versenyt biztosító közbeszerzési konstrukciókat kíván alkalmazni.

Szélesebb versenyt akar a kormány a sportesemények megrendezéséhez kapcsolódó kommunikációs, ügynökségi feladatoknál. Erről tett közzé szombaton Facebook-bejegyzést a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára.

Kálnoki-Kiss Attila kiemelte: a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) a korábbi, egyetlen nyertes gazdasági szereplővel kötött keretmegállapodások helyett a jövőben szélesebb piaci versenyt biztosító közbeszerzési konstrukciókat kíván alkalmazni; a hivatal többszereplős keretmegállapodások megkötését és dinamikus beszerzési rendszerek kialakítását tervezi.

Az új megközelítés első lépéseként a hivatal két önkéntes, nyilvános előzetes piaci konzultációt kezdeményezett a rendezvényszervezési, valamint a kapcsolódó kommunikációs és médiabeszerzési keretmegállapodások tervezeteiről.

Az NKOH célja, hogy a közbeszerzések során minél több piaci szereplő számára teremtsen versenyzési lehetőséget, erősítse a beszerzések átláthatóságát, és elősegítse a közpénzek hatékonyabb felhasználását

– tette hozzá. Kifejtette: a hivatal a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt. részére tervezett rendezvényszervezési keretmegállapodás dokumentációját előzetes piaci konzultációra bocsátotta az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben. Ezzel párhuzamosan az NKOH egy másik, szintén többszereplős keretmegállapodást készített elő a kiemelt sport- és nemzeti rendezvényekhez kapcsolódó kommunikációs ügynökségi, kreatív, médiatervezési és médiavásárlási feladatokra, és a második keretmegállapodás tervezetét ugyancsak nyilvános piaci konzultációra bocsátotta.

A tervezett közbeszerzési eljárások eredményeként mindkét területen legfeljebb tíz gazdasági szereplővel jönne létre keretmegállapodás.

Az egyes megbízásokat ezután a keretmegállapodásban részt vevő vállalkozások ismételt versenyeztetésével, úgynevezett versenyújranyitás útján ítélnék oda.

Ez a megoldás az államtitkár szerint a keretmegállapodások teljes időtartama alatt lehetőséget biztosítana az árak és a szakmai ajánlatok versenyére.

Az NKOH a közbeszerzési dokumentációk kialakításába már az előkészítés szakaszában be kívánja vonni a piac szereplőit. Az önkéntesen meghirdetett konzultációkon az érdeklődő vállalkozások véleményezhetik a keretmegállapodások tervezeteit, a műszaki követelményeket, az árazási rendszert és a részvételi feltételeket, valamint konkrét módosítási javaslatokat tehetnek – részletezte Kálnoki-Kiss Attila, jelezve, hogy a hivatal a konzultációkba célzottan be kívánja vonni az érintett iparági és szakmai szövetségeket, továbbá a közélet és a közpénzfelhasználás átláthatóságát előmozdító civil szervezeteket is. Az államtitkár közölte:

az NKOH a tervezeteket véleményezésre megküldi az Integritás Hatóságnak, valamint a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálynak is.

Az NKOH hosszabb távon a többszereplős keretmegállapodások mellett dinamikus beszerzési rendszerek alkalmazását is tervezi, amelyek lehetővé tehetik, hogy a megfelelő alkalmassággal rendelkező új piaci szereplők a rendszer működése során is bekapcsolódjanak a versenybe.

A hivatal célja olyan közbeszerzési gyakorlat kialakítása, amelyben a nyílt verseny, az átlátható döntéshozatal és a közpénzekkel való felelős gazdálkodás a beszerzési folyamat valamennyi szakaszában érvényesül – olvasható Kálnoki-Kiss Attila bejegyzésében.

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Kezdőlap    Belföld    Kálnoki-Kiss Attila: nagyobb versenyre van szükség a sportesemények kommunikációs feladatainál

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