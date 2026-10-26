Kiakadt a Fővárosi Vízművek a quadosokra, jön a feljelentés

A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt olyan partszakaszok és mederrészek is megközelíthetővé váltak, amelyek magasabb vízállásnál víz alatt találhatók. Ezek egy része azonban ivóvízbázis-védelmi területhez tartozik, ahol a belépés, a tartózkodás és a járműhasználat engedélyhez kötött. A víz visszahúzódása nem változtat a területek védettségén, és nem jogosít fel azok szabad használatára.

Budapest és az agglomeráció ivóvízellátásának egyik legfontosabb víztermelő területe a Szentendrei-sziget. Az itt működő parti szűrésű kutak vízminőségének megőrzésében a Duna medrének és partjának kavicsos-homokos rétegei is meghatározó szerepet játszanak. A vízbázisok védelme ezért nem csupán a kutak közvetlen környezetére, hanem a hozzájuk kapcsolódó partszakaszokra és mederrészekre is kiterjed – áll a Fővárosi Vízművek közleményében.

Szabálytalanul mentek oda.

Motoros járművek, így a terepmotorok és a quadok közlekedése súlyosan károsíthatja a talaj felső rétegét és a növényzetet, illetve megbolygathatja a természetes szűrésben szerepet játszó kavicsos rétegeket. Az esetlegesen kiszivárgó üzemanyag és kenőanyag további szennyezési kockázatot jelenthet. Az ilyen tevékenységek ezért a környezet mellett a biztonságos ivóvízellátás szempontjából is veszélyt hordozhatnak.

A Fővárosi Vízművek által üzemeltetett vízbázisok Budapest és az agglomeráció több mint kétmillió lakosának ivóvízellátását szolgáló infrastruktúra részét képezik. Védelmük alapvető közérdek, amelyhez a területhasználati korlátozások betartása is hozzátartozik.

Az alacsony vízállás miatt szabaddá vált, védett mederrészek és partszakaszok nem tekinthetők szabadon látogatható kirándulóhelynek vagy motoros tereppályának. A vízbázisvédelmi területekre engedély nélkül belépni és ott tartózkodni is tilos.

A Fővárosi Vízművek a történtek miatt feljelentést tesz, és a jövőben is következetesen fellép minden olyan jogosulatlan tevékenységgel szemben, amely veszélyeztetheti ivóvízbázisainak biztonságát.