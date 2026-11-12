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Közeli felvétel egy barnamedve mancsáról és karmairól egy patak partján.
Nyitókép: Getty Images/Paul Souders

A jól ismert erdei ösvényen sétált, amikor a semmiből rátámadt a medve

Infostart / MTI

Medve támadt egy férfira a délkelet-szlovéniai Trebnje közelében, alig száz méterre az otthonától. A férfinak sikerült elmenekülnie, de súlyos sérülésekkel kórházba szállították. Az első információk szerint nincs életveszélyben – számolt be róla csütörtökön a szlovén sajtó.

A nyugdíjas férfi a Racje Selo közelében húzódó, számára jól ismert erdei ösvényen sétált, amikor váratlanul rátámadt a medve. Sikerült kiszabadulnia az állat karmai közül, és hazamenekült. A mentők előbb a trebnjei egészségügyi központba, majd a ljubljanai egyetemi klinikára szállították.

A támadás után a szlovén környezetvédelmi minisztérium felvette a kapcsolatot a rendőrséggel, az erdészeti szolgálattal és a helyi vadásztársasággal. A hatóságok megkezdték a medve felkutatását, a vadászok pedig fokozottan ellenőrzik a környéket.

A minisztérium közölte: indokolt esetben a veszélyt jelentő medve azonnali kilövését is engedélyezhetik. Szlovéniában jelenleg ismét folyik a barnamedve-állomány szabályozása, amelynek keretében összesen 206 állat kilövését engedélyezték. A Trebnje térségére meghatározott keretet még nem merítették ki.

A hatóságok óvatosságra intették a kirándulókat. Felhívták a figyelmet arra, hogy a medvék rendszerint elkerülik az embert, de veszélyessé válhatnak, ha váratlanul találkoznak vele, különösen akkor, ha a kölykeiket védik.

A minisztérium azt tanácsolta, hogy a kirándulók az erdőben beszélgetéssel vagy más természetes zajjal jelezzék közeledésüket, nehogy váratlanul meglepjenek egy medvét. Kutyájukat tartsák pórázon, az állattal találkozva pedig lassan, hirtelen mozdulatok nélkül húzódjanak vissza. Medve észlelése esetén a 112-es segélyhívó számon tehetnek bejelentést.

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