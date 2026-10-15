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Nyitókép: Michael H/Getty Images

Titkosak maradnak a kormányülések összefoglalói

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A napirendet sem ismerheti meg a nagyközönség – derült ki a Miniszterelnökség közléséből.

Az előző kormányzat idején hozott szabályok miatt nem adják ki a mostani kormány ülésein elhangzottak összefoglalóját – írta a Telex a Miniszterelnökség válasza alapján. A lap közérdekűadat-igényléssel kérte ki a május 12-i kormányalakulás óta készített összefoglalókat és jegyzőkönyveket, de a Miniszterelnökség a kérést a kormányzati igazgatásról szóló 2018-as törvényre hivatkozva elutasította. Ez a jogszabály kimondja, hogy „a kormány ülései – a miniszterelnök eltérő rendelkezése hiányában – nem nyilvánosak”.

Mint ismert, az új kormány majdnem minden héten tartott ülést a Miniszterelnökség Alkotmány utcai épületében, a hírek szerint ezek gyakran maratoni, akár éjszakába nyúló tanácskozások voltak. A döntésekről, hasonlóan az elmúlt évek gyakorlatához, jellemzően kormányszóvivői tájékoztatókon értesülhet a sajtó és a nyilvánosság, vagy miniszterek, illetve Magyar Péter miniszterelnök bejegyzéseiből.

Az elhangzottak kötelező hangrögzítését az Orbán-kormány idején törölték (2018-ban), és abban az évben született a kormányzati igazgatásról szóló 2018-as törvény, amely alapján nem kötelező szó szerinti jegyzőkönyvet készíteni az ülésekről. Az összefoglalót a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára írja, ebben a kormányülés helyszíne és időpontja, a résztvevők neve, a tárgyalt írásbeli anyagok címe és az előterjesztők neve, valamint a kormány döntésének lényege szerepel, továbbá azok az ügyek, amelyek a napirenden kívül szóba kerültek. Szó szerinti hozzászólás csak akkor kerül az összefoglalóba, ha egy résztvevő azt külön kéri.

A Tisza Párt választási ígérete volt, hogy a nemzetbiztonsági vizsgálat után elkezdik nyilvánosságra hozni a 2010 és 2026 közötti kormányülések összefoglalóit és a titkosított, úgynevezett 2000-es kormányhatározatok listáját, ez meg is történt. Sőt, Gyurcsány Ferenc őszödi beszédének húszéves évfordulóján közzétették a kormány honlapján a 2006. őszi kormányülések ötven évre titkosított összefoglalóit is. A Telex rákérdezett hogy nem érzik-e visszásnak, hogy ezek után a Magyar-kormány 2026 utáni kormányüléseinek összefoglalói titkosak maradnak, de nem kaptak erre választ.

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