A Kontroll YouTube-csatornáján vasárnap este megjelent, csütörtökön rögzített interjúban Tanács Zoltán közölte: a nemzeti kutatási és tudománypolitikai hálózat, azaz a HUN-REN vezetését a kormány még a nyáron távozásra kérte fel. Stipsicz András, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet vezetője személyében javaslatot is tettek átmeneti vezető kinevezésére.

Ennek a folyamatnak jövő héten lehet eredménye, így abban lehet bízni, hogy az átmeneti vezető "nyugalmat és tisztánlátást" tud majd biztosítani abban az időszakban, amíg az új HUN-REN törvény megszületik - mondta a miniszter, kiemelve, hogy a kutatóközösségnek ez az érdeke.

A készülő törvény kapcsán közölte: a kutatási hálózattal kapcsolatos jogszabály tervezete akár már októberben a kormány elé kerülhet, majd novemberben az Országgyűlés is megvitathatja, elfogadhatja azt.

Tanács Zoltán a kormányváltás óta született feljelentések kapcsán kiemelte: az iratkezelési és tanulmányi rendszerekkel összefüggő "százmilliárdos" ügyekben és a Gondosóra-programmal kapcsolatban fordultak a hatóságokhoz. Utóbbiról azt mondta: korábban több mint 100 milliárd forintot, csak tavaly pedig 27 milliárd forintot költött arra az állam, viszont a jelenlegi kormány szerint fele ekkora összeg is elegendő lett volna e célokra.

A Gondosóra-programmal kapcsolatban jelenleg is folyó vizsgálat célja nemcsak az, hogy a túlárazások felelőseit felkutassák, hanem hogy kiderüljön, visszaéltek-e az idősek adataival, az adatkezelési megállapodás körülményei ugyanis a kormány szerint nem voltak szabályosak – mondta a miniszter.

Tanács Zoltán mindezekkel együtt leszögezte: a kormány célja, hogy az állam a továbbiakban is biztosítsa a szolgáltatást minden rászoruló számára. Ezzel együtt sokkal hatékonyabb formában zajlik majd terveik szerint a program, mint eddig – fűzte hozzá.

A magyar űrprogramról szólva kiemelte: Kapu Tibor magyar űrhajós és az általa elvégzett kísérletek fontosak voltak, az utazás pozitív lendületet és jövőképet adott Magyarországon a témának. A folytatást illetően közölte: egy kormánynak muszáj befektetni a jövő iparágába, a tudományokba, ennek mikéntjéről pedig a későbbiekben kell dönteni. A Hunor elnevezésű magyar űrprogram ez év végéig tart – jelezte Tanács Zoltán.