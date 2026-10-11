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Nyitókép: Orbán Anita/Facebook

Orbán Anita elutazott

Infostart / MTI

Az információs manipuláció elleni fellépés, valamint az EU bővítésének aktuális kérdései is szerepelnek témaként az Európai Unió külügyminisztereinek hétfőn kezdődő luxemburgi tanácsülésén, amelyre elutazott Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője.

A külügyminiszter vasárnapi Facebook-bejegyzésében kiemelte: a tárgyalások első témája, miként tud Európa hatékonyabban fellépni a rosszindulatú, összehangolt információs manipulációval és a külső hibrid fenyegetésekkel szemben.

"Az Európai Unióban a bővítés külső és belső hatásairól a hét második felében, az Európai Tanácson az állam- és kormányfők tartanak vitát. Ennek előkészítéseként az elkészült bizottsági jelentés alapján

az uniós bővítés biztonsági jelentőségéről egyeztetek az ülésen"

– írta a magyar külügyi vezető.

Orbán Anita hangsúlyozta: Magyarország ismét az érdemalapú bővítés mellett fog érvelni és kiemelten fontosnak tartja a Nyugat-Balkánt Európa biztonsága szempontjából.

A magyar külügyminiszter, aki az Európa ellen irányuló orosz hibrid tevékenység kapcsán a szolidaritásról fog beszélni, a nap végi kormányközi konferencián hat EU-tagállam (Bulgária, Ciprus, Csehország, Görögország, Olaszország és Szlovénia) felkérésére a nevükben is felszólal.

"Gratulálni fogunk Montenegrónak, mivel újabb sikeres fejezetzárásokkal került közelebb az EU-tagsághoz. Egyben felhívom a figyelmet arra, hogy a déli szomszédságunk békéjének és biztonságának megőrzése érdekében prioritás a Nyugat-Balkán EU-integrációja" - írta Orbán Anita.

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