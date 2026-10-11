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A drónnal készült felvételen a Déli pályaudvar tárolóvágányai 2024. január 16-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Jó hírt hozott a vonatozóknak Vitézy Dávid

Infostart / MTI

A Déli pályaudvaron vasárnap este befejeződnek a karbantartási munkálatok, hogy hétfő hajnalban újraindulhasson a vonatforgalom - írta a közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid bejegyzésében emlékeztetett, a hétvégén teljes vágányzár mellett dolgoztak és dolgoznak a MÁV szakemberei a pályák állapotának javítása és azon hibák megszüntetése érdekében, amelyek évek óta lassítják a vonatközlekedést.

A tárcavezető a közösségi oldalán megköszönte az utasok türelmét, illetve a vasúttársaság szakembereinek munkáját.

Vitézy Dávid egy korábbi bejegyzésében kifejtette: a Baross-terv keretében a későbbiekben átépítik a Kis-Gellért-hegyi alagút vasúti pályáját, így a pályaszint mintegy 20 centiméteres süllyesztésével az emeletes motorvonatok is bejuthatnak az állomásra, az alagútban új kétvágányú pálya létesül, emellett megerősítik az alagút falazatát, az altalajt és a kapcsolódó rézsűket.

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