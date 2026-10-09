Koccanásnak indult, veszélyes ámokfutással végződött ez a pesti eset

A kocsija motorháztetőjébe kapaszkodó férfival hajtott több mint 100 méteren át egy nő Budapest belvárosában – adta hírül az RTL Híradó.

Egy szemtanú le is filmezte az esetet, aki először azt hitte, egy filmforgatásba csöppent és egy kaszkadőrmutatványt lát. Elmondása szerint a férfit cipelő sofőr nagyjából 30 kilométer/órával ment, és próbált az út szélére hajtani. Az akció egy mellékutcában ért véget. A 30 év körüli férfi a kezét és a lábát fájlalta, mentőt hívtak hozzá, majd kórházba szállították kivizsgálásra.

Mindez abból indult ki, hogy a nő hátulról belekoccant a taxiba. Ezt követően félreálltak, de nem sikerült dűlőre jutniuk, úgyhogy a nő fogta magát, és visszaült az autójába. A férfi a rendőrség tájékoztatása szerint ekkor kapaszkodott az elhajtó kocsi motorháztetőjébe.

A csatornának a taxis utasa is nyilatkozott, aki szerint a nő el akarta ütni a férfit, és az félelmében ugrott fel a motorháztetőre.