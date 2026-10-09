Kerékpáros fejlesztés kezdődik Budapesten, november végéig tartanak a munkálatok

Közös közleményük szerint az új szakaszokat egy egységes, összefüggő útvonal részeként használhatják majd a kerékpárosok. A projekt befejezése előreláthatólag november végére várható.

Az Üllői út a főváros egyik fontos közlekedési tengelye, amelynek a Kálvin tér és a Népliget közötti szakaszán 2023-ban jött létre összefüggő kerékpárút. A most induló fejlesztés ezt hosszabbítja meg a külső kerületek felé, kapcsolatot teremtve az Üllői út mentén már kialakított kerékpárutak, a szervizúton vezető kerékpárút, valamint a kispesti Ady Endre út és a Wekerle-telep felé vezető utak között – írták.

Közölték, a beruházás két részből áll: az Ecseri út és a Dési Huber utca közötti szakaszból, valamint az Ecseri út és a Határ út közötti szakaszból.

A munkálatok idején az érintett útszakaszokon időszakos sávszűkületekre kell számítani.