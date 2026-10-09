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Kármán András pénzügyminiszter beszédet mond a 64. Közgazdász-vándorgyûlés nyitó plenáris ülésén a Hotel Eger konferenciatermében 2026. szeptember 10-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Kármán András: a magyar kisvállalkozók visszakapják a katát

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A pénzügyminiszter szerint nem egy íróasztal mögött, az érintettek véleményének figyelmen kívül hagyásával születtek meg a döntések, hanem a szakmai szervezetek bevonásával.

„Az előző kormány 2022-ben gyakorlatilag kivezette a korábbi, széles körben elérhető kata-rendszert. Egyetlen gyors döntéssel vállalkozók tömegei veszítették el azt az egyszerű és kiszámítható adózási formát az év közepén, amelyre addig a megélhetésüket és a vállalkozásukat építették. A kata ugyan névleg megmaradt, de a jogosultak körét drasztikusan leszűkítették: kizárták többek között azokat, akik cégeknek számláztak, illetve azokat is, akik főállás, egyetem vagy nyugdíj mellett vállalkoztak” – írta Facebook-bejegyzésében Kármán András pénzügyminiszter.

A tárcavezető szerint az egyik legfontosabb változás, hogy ismét lehetővé válik a cégeknek és szervezeteknek történő számlázás. Mint írja, egy jól működő gazdaságban természetes, hogy egy kisvállalkozó magánszemélyeknek és vállalkozásoknak egyaránt nyújthat szolgáltatást. Ezért az új rendszerben a katás vállalkozók a cégektől származó árbevételük 15 százalékát, de legalább 100 ezer forintot fizetnek adóként.

Emellett újra megnyitja a kormány a kata lehetőségét a nem főfoglalkozású vállalkozók előtt. Vagyis azok is választhatják majd, akik főállásuk mellett vállalkoznak, nyugdíjasként egészítik ki a jövedelmüket, vagy éppen az egyetemi tanulmányaik mellett építik a saját vállalkozásukat – írja az uzletem.hu.

Komoly probléma volt a korábbi kata-rendszerrel, hogy alacsony társadalombiztosítási ellátási alap társult hozzá. Ez különösen akkor vált fájdalmassá, amikor egy vállalkozó megbetegedett, anyasági ellátásra vált jogosulttá, vagy hosszú, katás vállalkozóként eltöltött évek után nyugdíjba ment. Minderre tekintettel az új szabályozás szerint háromszorosára emelkedik az az összeg, amely alapján a táppénzt, az anyasági ellátásokat és később a nyugdíjat számítják.

Az újonnan belépő, csak magánszemélyeknek számlázó adózóknak havonta 100 ezer forint lesz a kata 2027. január 1-től, ami a korábbiakhoz hasonlóan, valamennyi közterhet fedez. Emelkedik az éves bevételi összeghatárt is: a kedvező kata-adózás jelenlegi 18 millió forintos bevételi keretét 22 millió forintra növeljük, igazodva a tervezett áfa alanyi mentességi határhoz. A most is „katázó”, kizárólag magánszemélyeknek számlázó adózók számára kedvező, lépcsőzetes átmenetet biztosít a szabályozás: a következő évben havi 75 ezer, 2028-ban 100 ezer forint lesz a kata összege.

„A változtatásokat nem íróasztal mögött, az érintettek véleményének figyelmen kívül hagyásával készítettük elő, hanem megismertük a szakmai és érdekképviseleti szervezetek álláspontját is. Ők is érzékelik a jelenlegi rendszer igazságtalanságait és pontatlanságait, az általuk megfogalmazott álláspont pedig összhangban van a kormány javaslatának irányával” – írja a pénzügyminiszter.

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Kezdőlap    Belföld    Kármán András: a magyar kisvállalkozók visszakapják a katát

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