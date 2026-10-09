ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.84
usd:
325.17
bux:
140099.31
2026. október 9. péntek Dénes
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Zöldséges- és gyümölcspult egy élelmiszerboltban.
Nyitókép: Getty Images/Alexander Spatari

A KDNP kezdeményezi a zöldség és a gyümölcs áfájának csökkentését

Infostart / MTI

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) törvényjavaslatban kezdeményezi a zöldség és gyümölcs áfájának 27 százalékról 5 százalékra csökkentését december 1-jétől.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője pénteki online sajtótájékoztatón felidézte, hogy a Tisza Párt a kampányban tett ígéretet a zöldség és a gyümölcs áfájának csökkentésére, illetve arra, hogy később ezt az összes egészséges élelmiszer esetében meg fogják tenni.

Hónapok teltek el a Tisza-kormány megalakulása óta, de a javaslatot mégsem nyújtották be, ezért a KDNP elkészítette azt, és kíváncsian várja, hogy a Tisza a saját kezdeményezéséről szóló javaslatot támogatja vagy sem – tette hozzá a frakcióvezető.

Juhász Hajnalka frakcióvezető-helyettes arról beszélt, a választásokat követően ígéretet tettek arra, hogy konstruktív ellenzékként végzik a munkájukat, és a Tisza által megfogalmazott jó ígéreteket támogatják. Ilyen lett volna a zöldség és gyümölcs áfájának csökkentése – jegyezte meg, hozzátéve: a Tisza bár megígérte, úgy tűnik a KDNP fogja megvalósítani.

Juhász Hajnalka közlése szerint a javaslat üzenete, hogy a KDNP számára kiemelten fontos a magyar családok egészsége, a gyermekek egészséges étkezése és a gazdák versenyképességének megőrzése.

Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke ismertette: indítványuk vonatkozna a burgonyára, a paradicsomra, a hagyma-, a káposzta-, a répa- és a salátafélékre, az uborkára, a hüvelyes zöldségekre, a diófélékre. Ebbe a körbe tartozna a gyümölcsök közül a szőlő, a dinnye, az alma, a körte, a birs, az őszi és a kajszi barack, valamint a cseresznye, a meggy és a szilva.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A KDNP kezdeményezi a zöldség és a gyümölcs áfájának csökkentését

áfa

kdnp

gyümölcs

zöldség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Jutalmat kapnak a paksi fenékküszöb építői – bejelentések Magyar Pétertől és Vitézy Dávidtól percről percre
Cikkünk frissül

Jutalmat kapnak a paksi fenékküszöb építői – bejelentések Magyar Pétertől és Vitézy Dávidtól percről percre
Rendkívüli időpontban tartják a kormányzati sajtótájékoztatót, amelyen a közlekedési és beruházási miniszter tesz bejelentéseket a miniszterelnök mellett. Tartson velünk percről percre!
 

„Le kell mondaniuk” – Magyar Péter élesen üzent az ÁSZ és a GVH vezetőjének – videó

Bocsánatot kért a gyerekektől Czibere Károly, az Orbán-kormány volt államtitkára

Lemondott a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

Ruff Bálint a Fidesz legnagyobb bűnéről és a jövendő népszavazásról is beszélt

Magyar Péter határozott kijelentést tett: nincs alku!

VIDEÓ
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
Miért köhög az ország: járvány vagy csak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
Elfogy a magyar Kárpátalján? Brenzovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.09. péntek, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tőzsdére indult László, aztán szembejött vele a vagyonadó

Tőzsdére indult László, aztán szembejött vele a vagyonadó

A tőzsde sok cégnek a növekedés következő nagy lépése. Több pénz, nagyobb ismertség, komolyabb partnerek, új akvizíciós lehetőségek és egy felértékelődő részvény. A vagyonadó tervezete viszont furcsa helyzetet teremthet, egy gyorsan növekvő cég tulajdonosa éppen azért gondolhatja meg a tőzsdére lépést, mert a piac sokkal többre értékelné a vállalatát, mint amennyit a nem tőzsdei cégekre előírt képlet kihozna. László is vakarja a fejét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most közölte Donald Trump: eldőlt, mi lesz a háború sorsa a választásokig

Most közölte Donald Trump: eldőlt, mi lesz a háború sorsa a választásokig

Az Egyesült Államok a novemberi félidős választások előtt nem indít újabb támadást Irán ellen,

BBC
Business Sport Travel Science
Firing squad execution to be livestreamed, Pentagon says

Firing squad execution to be livestreamed, Pentagon says

Pete Hegseth says the execution will be public, but a legal expert says the "unprecedented" decision is on "uncertain legal terrain".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 9. 11:46
Ne lepődjön meg, ha kivágott fákat, zöldhulladékot talál a parkokban – Karácsony Gergely elmondja, miért
2026. október 9. 11:10
Kerékpáros fejlesztés kezdődik Budapesten, november végéig tartanak a munkálatok
×
×