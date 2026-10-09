A KDNP kezdeményezi a zöldség és a gyümölcs áfájának csökkentését

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője pénteki online sajtótájékoztatón felidézte, hogy a Tisza Párt a kampányban tett ígéretet a zöldség és a gyümölcs áfájának csökkentésére, illetve arra, hogy később ezt az összes egészséges élelmiszer esetében meg fogják tenni.

Hónapok teltek el a Tisza-kormány megalakulása óta, de a javaslatot mégsem nyújtották be, ezért a KDNP elkészítette azt, és kíváncsian várja, hogy a Tisza a saját kezdeményezéséről szóló javaslatot támogatja vagy sem – tette hozzá a frakcióvezető.

Juhász Hajnalka frakcióvezető-helyettes arról beszélt, a választásokat követően ígéretet tettek arra, hogy konstruktív ellenzékként végzik a munkájukat, és a Tisza által megfogalmazott jó ígéreteket támogatják. Ilyen lett volna a zöldség és gyümölcs áfájának csökkentése – jegyezte meg, hozzátéve: a Tisza bár megígérte, úgy tűnik a KDNP fogja megvalósítani.

Juhász Hajnalka közlése szerint a javaslat üzenete, hogy a KDNP számára kiemelten fontos a magyar családok egészsége, a gyermekek egészséges étkezése és a gazdák versenyképességének megőrzése.

Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke ismertette: indítványuk vonatkozna a burgonyára, a paradicsomra, a hagyma-, a káposzta-, a répa- és a salátafélékre, az uborkára, a hüvelyes zöldségekre, a diófélékre. Ebbe a körbe tartozna a gyümölcsök közül a szőlő, a dinnye, az alma, a körte, a birs, az őszi és a kajszi barack, valamint a cseresznye, a meggy és a szilva.