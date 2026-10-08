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Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter felszólal a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekrõl szóló törvény vitáján az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. június 16-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Lannert Judit: a Fidesz és a KDNP hirtelen a pedagógusokért aggódik

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Cinizmussal vádolta meg a Fidesz és a KDNP politikusait Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, akik szerinte tizenhat év kormányzás után most hirtelen a pedagógusokért aggódnak.

„Örömmel látom, hogy a Fidesz és a KDNP oktatásügyben lelkes, ám laikus politikusai hirtelen aggódni kezdtek a pedagógusokért. Kár, hogy ebből az aggodalomból tizenhat év kormányzás alatt olyan kevés látszott. Ez idő alatt pedagógusok tömegei hagyták el a pályát, folyamatosan csorbították jogaikat, tiltakozó pedagógusokat politikai nyomásra el is bocsátottak. Most a bukott kormánypárt képviselői komoly arccal beszélnek az általuk megalázott pedagógusok nevében, holott nem kérte erre őket senki” – írta Facebookon Lannert Judit oktatás- és gyermekügyi miniszter.

Kiemelte: A Fidesz-KDNP pontosan tudja, hogy nem létezik a tanároktól „elvett” 33 milliárd forint ügye. Ezt az összeget a Fidesz-KDNP-kormány soha nem biztosította a pedagógusok számára. Amihez pedig nem biztosítottak forrást, azt nem lehet elvenni.

Azt is hangsúlyozta: a pedagógusok nem kampányeszközök. Joggal várnák el, hogy az ellenzéki pártok is partnerként és gondolkodó felnőttként kezeljék őket, ne politikai díszletként néhány hangzatos bejegyzéshez.

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Kezdőlap    Belföld    Lannert Judit: a Fidesz és a KDNP hirtelen a pedagógusokért aggódik

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