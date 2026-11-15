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Budai fonódó villamos látványterve. Tervező: Főmterv Zrt. BFK
Nyitókép: BFK

Jó hírt közölt a budai fonódó villamosról Vitézy Dávid

Infostart / MTI

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kiírta a tervezési feladatokat, ezzel megkezdődik a budai fonódó villamoshálózat Budafoki úti meghosszabbítása – írta vasárnap a közlekedési és beruházási miniszter Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid tájékoztatása szerint projektet még közgyűlési képviselőként kezdeményezte, most a Tisza-kormány által biztosított és hazahozott uniós forrásokból indulhat el a tervezés közbeszerzési eljárása.

A tervezési feladatokban többek között szerepel egy új villamospálya megtervezése a Budafoki út mentén, első ütemben az Építész utcáig, majd Budafok vasútállomásig, valamint a hiányzó vágánykapcsolatok kialakításának előkészítése az Irinyi József utcánál és a villamoscsomópontok és végállomások fejlesztése – ismertette a miniszter.

Tervek készülnek továbbá a Budafoki út teljes közterületi megújítására, a zöldfelületek bővítésével, valamint a gyalogos- és kerékpáros kapcsolatok javításával.

Posztjában a miniszter rámutatott, az elmúlt években több mint tízezer ember költözött a területre, miközben minőségi kötöttpályás közlekedés nem áll rendelkezésre, így állandósultak a dugók.

Emlékeztetett arra, hogy több új lakópark is tervben van és nemrég Újbuda engedélyt adott itt egy 2400 lakásos új lakóparknak, anélkül, hogy bármilyen közlekedési fejlesztést megkövetelt volna.

Úgy vélte, folyamatos városfejlesztés miatt súlyos probléma, hogy lassan két ciklus telt el Budapesten úgy, hogy nem épült új villamosvonal. Az elmúlt hónapokban azonban sikerült olyan ütemre gyorsítani a fejlesztéseket, amely elegendő lehet az elpazarolt évek jóvátételére. Vitézy Dávid közölte, rövidesen megkezdődnek a budai fonódó Műegyetem rakparti meghosszabbításának kivitelezési munkái. A hazahozott uniós forrásokból nem csak ennek megépítésére, de a most induló déli folytatás tervezéséhez szükséges forrás is biztosított a Tisza-kormány döntése alapján.

A miniszter szerint Budapest csak akkor maradhat élhető, ha az új lakások közelében a minőségi kötöttpályás közlekedés is rendelkezésre áll. Ennek leghatékonyabb módja, ha a már meglévő vonalak mentén fekvő barnamezős területeket hasznosítják, mint például Rákosrendező esetében.

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