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Nyitókép: Patrik Giardino

Aranyérmes a női párbajtőrcsapat Vuhsziban

Infostart / MTI

Taktikus vívással, kiváló csapatteljesítmény eredményeként aranyéremmel zárta a magyar válogatott a női párbajtőrözők kínai világkupaversenyét Vuhsziban.

Muhari Eszter bronzérmet eredményező szombati menetelése után a rajta kívül Kuna Anna, Nagy Blanka és Dékány Kinga alkotta együttes is kiemelkedően szerepelt.

A 22 csapatot felvonultató mezőnyben a 16 között kezdtek a magyarok, ahol – mint utóbb kiderült – a legszorosabb mérkőzésüket vívták, egyetlen tussal 32-31-re bizonyultak jobbnak a románoknál. A vívóidő 31-31-nél lejárt, Alexandra Predescu volt a sorsolás alapján a kedvezményezett, így Kun Annának mindenképpen találatot kellett adnia egy perc alatt, ami sokáig nem sikerült neki. Egy akció után az óra már csak kevesebb mint négy másodpercet mutatott, amikor a mérkőzésvezető pontot ítélt a magyaroknak, mert a hátráló román vívó lelépett a pástról. A döntését aztán videózás után visszavonta, majd további vitát követően visszaállították az órát hat másodpercre. Kun Annát ez a közjáték nem zavarta meg, azonnal támadásba lendült és fél másodpercen belül megszúrta ellenfelét, amivel továbbjuttatta csapatát.

A negyeddöntőben a kínaiakat 45-32-re, az elődöntőben az ukránokat 44-33-ra győzték le a magyarok.

A döntőben a júniusi Európa-bajnokság fináléjának párosítása ismétlődött: akkor a franciák nyertek, ezúttal a magyar együttes - váratlanul simán - 45-36-ra. A hazai szövetség a közösségi oldalán kiemelte, hogy tizenkét év elteltével végzett az élen világkupaversenyen a magyar női párbajtőr-válogatott.

Az olimpiai kvalifikáció áprilisban rajtol, s a kiemelések szempontjából fontos, hogy a válogatottak milyen pozícióból kezdik az egyéves időszakot. A magyar női párbajtőrözők a kínai verseny előtt az ötödik helyen álltak, mostani sikerükkel azonban még előrébb lépnek.

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