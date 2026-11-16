Újabb olasz focikudarc, de a spanyolok is betliztek – itt az NL-csoportkör vége

A csoport zárónapján még szinte minden kérdés nyitott volt, mivel a pont nélkül utolsó és ezzel kieső török csapat előtt az olasz és a francia 10-10, a belga csapat pedig 9 ponttal állt. A világbajnoki negyedik franciák a papírformának megfelelően 2-1-re legyőzték a törököket, a belga–olasz rangadón pedig hiába kezdett remekül a vendégcsapat és szerzett korán vezetést, a belgák még az első játékrészben három gólt szerezve fordítottak és végül 4-1-re győztek.

A 3. csoportban a lényegi kérdések eldőltek azzal, hogy a világbajnok spanyol és a vb-bronzérmes angol csapat végez a negyeddöntőt érő első két helyen. A két gárda spanyolországi rangadóján a csoportelsőség és a presztízs volt a kérdés. A meccs aztán komoly meglepetést hozott azzal, hogy a vendégek bő hatvan percen át sokkal jobbak voltak a házigazdánál.

Az angolok az első perctől nagy fölényben futballoztak és az aranylabdás Harry Kane büntetőjével meg is szerezték a vezetést, majd a fordulás után Ezri Konsa és Ben White góljaival 3-0-ra növelték előnyüket. Az angol fieszta aztán a játékrész közepén véget ért, amikor Elliot Andersont kiállították, a hazaiak pedig Mikel Oyarzabal révén 11-esből szépítettek. A folytatásban a spanyolok átvették az irányítást és Nico Williams a 75. percben egy gólra csökkentette a hátrányukat. Az angolok viszont a lefújásig meg tudták őrizni előnyüket, így véget vetettek a spanyol válogatott 43 meccsen át tartó veretlenségi sorozatának, ráadásul a csoportot is megnyerték, mert korábban hazai pályán ugyan 3-2-re kikaptak mostani riválisuktól, de a gólarányuk jobb a spanyol csapaténál.

A spanyol nemzeti együttes tétmérkőzésen legutóbb 2023. március 28.-án kapott ki Skóciától.