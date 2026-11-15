Fordult a kocka: hazatért a világhírű magyar találmány

A Rubik-kocka gyártása eredetileg Magyarországon indult a hetvenes évek végén, de a termék robbanásszerű nemzetközi sikere miatt a nyolcvanas évektől fokozatosan Ázsiába helyeződött át a termelés. A Spin Master globális ellátásért felelős vezető alelnöke szerint ennek egyszerű oka volt: a kereslet olyan mértékben nőtt, hogy a korabeli magyar ipar nem tudta kiszolgálni a világpiac igényeit.

„A nyolcvanas évek elején a termék annyira népszerű lett, hogy olyan gyártási kapacitásokra volt szükség, amelyeket akkoriban Ázsiában lehetett biztosítani” – mondta Steven Radewych. Az elmúlt években ugyanakkor jelentősen átalakultak a globális beszállítói láncok. A vállalat szerint a modern automatizáció, az európai piacok közelsége és a hatékony logisztika lehetővé tette, hogy a gyártás egy része ismét visszakerüljön Magyarországra.

A Jász-Plasztik Kft. jászberényi új gyáregysége 2026. november 10-én, ahol elindult a Rubik-kocka magyarországi gyártása. MTI/Máthé Zoltán

Steven Radewych arról is beszélt az InfoRádióban, hogy a jászberényi üzemben az első évben hozzávetőleg egymillió Rubik-kockát terveznek előállítani, de a következő években hárommillió darabra is növelhetik a kapacitást. Elmondta azt is, hogy az üzemben kezdetben a legismertebb, klasszikus 3x3-as Rubik-kocka készül majd, amely továbbra is a termékcsalád legnagyobb példányszámban eladott tagja. A vállalat ugyanakkor nem zárja ki, hogy a későbbiekben más változatok gyártása is megkezdődjön Magyarországon, köztük a 2x2-es verzióké és más, a Rubik-márkához kapcsolódó logikai játékoké.

Ötven robot és négy ember szereli össze a kockákat

A jászberényi üzem elsődlegesen az európai piacokat szolgálja majd ki. A gyárból kikerülő termékek döntő többsége várhatóan európai országokba kerül, ugyanakkor a vállalat vezetése szerint hosszabb távon az észak-amerikai piac ellátásában is szerepet kaphat a magyar gyártóbázis. A döntés mögött a szállítási költségek csökkentése, a gyorsabb kiszolgálás és az ellátási láncok biztonságának növelése áll.

Az üzem egyik legérdekesebb sajátossága a rendkívül magas fokú automatizáltság. Kasza János, a Jász-Plasztik Kft. egyik tulajdonosa és projektigazgatója azt mondta: a gyártósoron csaknem ötven robot dolgozik, miközben a tényleges szerelési folyamatban mindössze négy munkatárs vesz részt.

MTI/Máthé Zoltán

„Csak így tudunk versenyképesek lenni Ázsiával és a világ más gyártóival” – fogalmazott az egyik legnagyobb hazai családi vállalkozás társalapítója. Kiemelte: a beruházás nem elsősorban az összeszerelésről szól, hanem a mögötte álló mérnöki tudásról. „A legnagyobb hozzáadott értéket maga a gyártórendszer jelenti. Van egy mintegy harmincfős automatizációs csapatunk, amely hasonló gyártósorokat tervez, épít és üzemeltet” – tette hozzá Kasza János.

Egy év alatt építették fel a gyártóbázist

A Rubik-kocka új generációs gyártására a Jász-Plasztik tavaly nyerte el a megbízást. Kasza János elmondása szerint a vállalatnak mindössze egy éve volt arra, hogy kiépítse a teljes gyártókapacitást. „Tavaly októberben nyertük el a lehetőséget, és egy év alatt hoztuk létre a teljes gyártóbázist. Ez magában foglalja a fröccsöntést és a rendkívül automatizált szerelési rendszert is” – mondta a hazai vállalat társtulajdonosa, hozzátéve: a fejlesztés jelentős technológiai beruházást igényelt, ugyanakkor a cégvezetés szerint hosszú távon is biztosíthatja a versenyképességet.