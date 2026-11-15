A magyar kormány fontos bejelentést tett, figyelni kell a határidőre

Arra hívják fel a figyelmet, hogy december 31-én lejárnak a régi, könyvformátumú személyi igazolványok. Cseréjük az ország bármely kormányablakában kezdeményezhető 2026. december 31-ig.
Egy átlagos tél már nem menti meg a Balatont
Arra hívják fel a figyelmet, hogy december 31-én lejárnak a régi, könyvformátumú személyi igazolványok. Cseréjük az ország bármely kormányablakában kezdeményezhető 2026. december 31-ig.
Az amerikai törvényhozók felgyorsították a fejlett mesterségesintelligencia-chipek kínai exportját szigorító törvényjavaslatok elfogadását, miután kiderült, hogy az Nvidia alapítója, Jensen Huang viszonyt folytatott egy kínai kémkedéssel gyanúsított nővel. A kétpárti támogatást élvező jogszabályok nemcsak a külföldi eladásokat korlátoznák, hanem felhatalmaznák a Kongresszust a Trump-adminisztráció által már jóváhagyott üzletek felülvizsgálatára és megakadályozására is - jelentette a Financial Times.
Rendszeresen látott el állatokat, elmondása szerint műtéteket is végzett.
A woman who alleges she was raped by the jailed comedian when she was 16 is campaigning to see relationships between 16-and 17-year-olds and adults made illegal.