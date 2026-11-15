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Ügyfélfogadás az okmányirodában a nyíregyházi városházán 2014. május 13-án.
Nyitókép: MTI/Balázs Attila

A magyar kormány fontos bejelentést tett, figyelni kell a határidőre

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A Magyarország Kormánya Facebook-oldalon fontos figyelmeztetés jelent meg a személyi igazolványokkal kapcsolatban.

Arra hívják fel a figyelmet, hogy december 31-én lejárnak a régi, könyvformátumú személyi igazolványok. Cseréjük az ország bármely kormányablakában kezdeményezhető 2026. december 31-ig.

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