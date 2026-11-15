Kibertámadás Franciaországban: 22 millió ember személyes adatait lopták el

A beszámoló szerint a francia posta egyik leányvállalata, a Maileva rendszereit szeptember közepén törték fel. A 69 millió lakosú ország egyik legnagyobb kibertámadása során 22 millió ember személyes adatait, neveket és postacímeket loptak el.

A Maileva főként kis- és középvállalkozásokat szolgál ki, és levelek, számlák, illetve bérjegyzékek postázását kínálja. Az AFP szerint a hackertámadás során nem szivárogtak ki banki adatok. A Maileva saját adatai szerint 70 ezer felhasználóval rendelkezik. 2024-ben 180 millió dokumentumot postáztak a vállalaton keresztül.

A sajtóértesülések szerint a Maileva értesítette az összes érintett céget. Az ügyben folyamatban van a nyomozás. A posta egyelőre nem reagált megkeresésekre, s egyelőre nem világos az sem, hogy az adatlopás csak franciaországi személyeket, vagy esetleg külföldieket is érint.