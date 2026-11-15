Magyar-északír: a sérült Lukács Dániel elhagyta a válogatottat

A magyar szövetség vasárnapi beszámolója szerint a Puskás Akadémia támadójának sérülése a vártnál lassabban gyógyul, így nem tud a szakmai stáb rendelkezésére állni és elhagyta a nemzeti csapat összetartását.

A magyar válogatott kedden 20.45 órától a Puskás Arénában fogadja a veretlenül és kapott gól nélkül éllovas szigetországi együttest a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, és ha győz, csoportelsőként feljut az élvonalba, más eredmény esetén másodikként márciusban osztályozót játszik az „A” divízióba kerülésért.