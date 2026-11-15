ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.47
usd:
330.63
bux:
146155.68
2026. november 15. vasárnap Albert, Lipót
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lukács Dániel az Örményország - Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzésen a jereváni Szargszján Köztársasági Stadionban 2025. november 13-án.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

Magyar-északír: a sérült Lukács Dániel elhagyta a válogatottat

Infostart / MTI

Sérülése miatt Lukács Dániel biztosan nem lép pályára az északírek elleni keddi Nemzetek Ligája-mérkőzésén, amelyen a magyar labdarúgó-válogatott kiharcolhatja visszajutását a legjobbak közé.

A magyar szövetség vasárnapi beszámolója szerint a Puskás Akadémia támadójának sérülése a vártnál lassabban gyógyul, így nem tud a szakmai stáb rendelkezésére állni és elhagyta a nemzeti csapat összetartását.

A magyar válogatott kedden 20.45 órától a Puskás Arénában fogadja a veretlenül és kapott gól nélkül éllovas szigetországi együttest a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, és ha győz, csoportelsőként feljut az élvonalba, más eredmény esetén másodikként márciusban osztályozót játszik az „A” divízióba kerülésért.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Magyar-északír: a sérült Lukács Dániel elhagyta a válogatottat

magyar válogatott

sérülés

futball

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az erdők megmentése milliárdokat spórolhatna meg a gazdaságnak

Az erdők megmentése milliárdokat spórolhatna meg a gazdaságnak
Az Európai Unió és Magyarország 2050-re vállalta a klímasemlegesség elérését. Az ezt segítő legolcsóbb megoldások egy része nem az erőművekben, az iparban vagy a közlekedésben, hanem az erdők megőrzésében van – derült ki a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont modellezéséből. A Kutatóközpont főmunkatársa, Kis András közgazdász-vízgazdasági elemző az InfoRádióban hangsúlyozta, hogy az erdők folyamatos szén-dioxid-nyelése egy olyan értékes szolgáltatás, amellyel a legdrágább ipari kibocsátáscsökkentési szükségleteket lehet kiváltani.
Életveszélyes sérülések sportpályán: megvan, pontosan mit és hogyan csináljon az orvos – Pánics Gergely az Arénában

Életveszélyes sérülések sportpályán: megvan, pontosan mit és hogyan csináljon az orvos – Pánics Gergely az Arénában

Rendkívül veszélyes sporteseményeken vagy edzéseken is, ha a mellkast nagy erejű ütés éri, hasonló bringás vagy e-rolleres baleseteknél szokott előállni – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Pánics Gergely ortopéd-traumatológus, az FTC egészségügyi vezetője a spanyol másodosztályú Tenerife-Andorra meccsen történt tragédiával összefüggésben.
VIDEÓ
Száraz november: miért nem mindegy, hogy mit iszunk? Zacher Gábor, Inforádió, Aréna
Lesz-e béke Lengyelországban a krakkói vérengzés után? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Európa lángokban: miért most mennek utcára az emberek? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.16. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Karácsony Gergely: meghosszabbítják a metrót és négy hidat is felújítanak, hatalmas beruházások indulnak a fővárosban

Karácsony Gergely: meghosszabbítják a metrót és négy hidat is felújítanak, hatalmas beruházások indulnak a fővárosban

Összesen 68 közlekedési, közterület-megújítási és infrastrukturális beruházás határozhatja meg a főváros következő éveit – ismertette a terveket Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Év végi leállási hullám jön a hazai bankokban: akadozhat a SZÉP-kártya és az ATM-használat, kártyás fizetés, de az utalás is

Év végi leállási hullám jön a hazai bankokban: akadozhat a SZÉP-kártya és az ATM-használat, kártyás fizetés, de az utalás is

Novemberben és decemberben is több hazai banknál tervezett karbantartások és rendszerfejlesztések miatt akadozhat vagy átmenetileg leállhat egy-egy fontos szolgáltatás.

BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky urges US and Musk to lift Starlink restrictions and be on 'right side of history'

Zelensky urges US and Musk to lift Starlink restrictions and be on 'right side of history'

The Ukrainian president says restrictions are still in place and making it difficult to stop Russian attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 15. 21:16
Hihetetlen, újra tétmérkőzést játszott Ronaldinho
2026. november 15. 19:46
Életveszélyes sérülések sportpályán: megvan, pontosan mit és hogyan csináljon az orvos – Pánics Gergely az Arénában
×
×