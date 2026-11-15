Visszatérhet Budapestre a CEU

A Soros György által 1991-ben alapított Közép-európai Egyetem (CEU) 2019-ben költöztette át fő tevékenységét Bécsbe, miután az Orbán-kormány intézkedései miatt megszűnt a lehetősége arra, hogy Budapesten adjon ki diplomákat – olvasható a The Guardian cikkében, melyről az Index számolt be.

Carsten Q. Schneider, a CEU ideiglenes elnöke és rektora a lapnak elmondta, szívesen bővítenék magyarországi képzéseiket, ha ez nem rontaná a hallgatók oktatási tapasztalatait. Az új kormánnyal egyelőre nem kezdődtek hivatalos tárgyalások, de mindkét fél részéről érzékelhető a nyitottság.