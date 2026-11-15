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A Közép-európai Egyetem (Central European University, CEU) által 2019. november 15-én közreadott képen az intézmény új bécsi campusa.
Nyitókép: MTI/CEU/Alexander Chitsazan

Visszatérhet Budapestre a CEU

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A Közép-európai Egyetem (CEU) nyitott arra, hogy bővítse budapesti jelenlétét, miután Magyar Péter választási győzelmével új politikai korszak kezdődött Magyarországon.

A Soros György által 1991-ben alapított Közép-európai Egyetem (CEU) 2019-ben költöztette át fő tevékenységét Bécsbe, miután az Orbán-kormány intézkedései miatt megszűnt a lehetősége arra, hogy Budapesten adjon ki diplomákat – olvasható a The Guardian cikkében, melyről az Index számolt be.

Carsten Q. Schneider, a CEU ideiglenes elnöke és rektora a lapnak elmondta, szívesen bővítenék magyarországi képzéseiket, ha ez nem rontaná a hallgatók oktatási tapasztalatait. Az új kormánnyal egyelőre nem kezdődtek hivatalos tárgyalások, de mindkét fél részéről érzékelhető a nyitottság.

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