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LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 11: British actor Sir Patrick Stewart arrives at Westminster Abbey for a memorial service for theatre great Sir Peter Hall OBE on September 11, 2018 in London, England. Sir Peter Hall was the former director of the National Theatre and founder of the Royal Shakespeare Company. He died on September 11, 2017 aged 86. (Photo by Jack Taylor/Getty Images)
Nyitókép: Jack Taylor

Elhunyt a legendás Picard kapitány

Infostart / MTI

Nyolcvanhat éves korában meghalt Sir Patrick Stewart brit színész, a Star Trek című sorozat Jean-Luc Picard kapitányának és az X-Men-filmek Charles Xavier professzorának megformálója. Halálhírét Instagram-oldalán tették közzé csütörtökön este.

Patrick Stewart szerdán, Los Angeles-i otthonában hunyt el, miután küzdelmet folytatott az Alzheimer-kórral és a Lewy-testes demenciával. A színészt felesége, Sunny, valamint két gyermeke, Daniel és Sophie gyászolja.

A Yorkshire-ben, 1940-ben született Stewart a Royal Shakespeare Company tagjaként kezdte pályafutását, majd a Broadway színpadán is szerepelt. Több mint hat évtizedes karrierje során a színház, a film és a televízió világában egyaránt jelentős sikereket ért el.

Világszerte a Star Trek című sci-fi sorozat Jean-Luc Picard kapitányaként vált ismertté. Az X-Men-filmekben Charles Xavier professzort alakította, emellett szerepelt a Logan és a Bosszúállók elnevezésű produkciókban is.

A Star Trek: Az új nemzedék című sorozatban 1987-ben kapta meg Picard kapitány szerepét, amely világhírnevet hozott számára. Munkásságának elismeréseként 2010-ben lovaggá ütötték.

Pályafutása során több klasszikus irodalmi mű film- és televíziós adaptációjában is szerepelt: 1984-ben feltűnt a Dűne filmváltozatában, 1998-ban pedig Ahab kapitányt alakította a Moby Dick televíziós feldolgozásában, amelyért Golden Globe-díjra jelölték. Színészi munkája mellett animációs filmekben is vállalt szinkronszerepeket, a többi között az Egyiptom hercege című produkcióban.

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