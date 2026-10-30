Elhunyt a legendás Picard kapitány

Patrick Stewart szerdán, Los Angeles-i otthonában hunyt el, miután küzdelmet folytatott az Alzheimer-kórral és a Lewy-testes demenciával. A színészt felesége, Sunny, valamint két gyermeke, Daniel és Sophie gyászolja.

A Yorkshire-ben, 1940-ben született Stewart a Royal Shakespeare Company tagjaként kezdte pályafutását, majd a Broadway színpadán is szerepelt. Több mint hat évtizedes karrierje során a színház, a film és a televízió világában egyaránt jelentős sikereket ért el.

Világszerte a Star Trek című sci-fi sorozat Jean-Luc Picard kapitányaként vált ismertté. Az X-Men-filmekben Charles Xavier professzort alakította, emellett szerepelt a Logan és a Bosszúállók elnevezésű produkciókban is.

A Star Trek: Az új nemzedék című sorozatban 1987-ben kapta meg Picard kapitány szerepét, amely világhírnevet hozott számára. Munkásságának elismeréseként 2010-ben lovaggá ütötték.

Pályafutása során több klasszikus irodalmi mű film- és televíziós adaptációjában is szerepelt: 1984-ben feltűnt a Dűne filmváltozatában, 1998-ban pedig Ahab kapitányt alakította a Moby Dick televíziós feldolgozásában, amelyért Golden Globe-díjra jelölték. Színészi munkája mellett animációs filmekben is vállalt szinkronszerepeket, a többi között az Egyiptom hercege című produkcióban.