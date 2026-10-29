„Bohumil Hrabal nyomában Prága kultikus helyén az Aranytigrisben” – írta közösségi oldalán Magyar Péter.
Bohumil Hrabal kedvelt helyére tért be Magyar Péter néhány miniszterével, megmutatta mit csináltak
Prága egyik kultikus helyéről jelentkezett be Facebook-oldalán Magyar Péter. Megmutatta azt is, hogy mit csináltak minisztertársaival.
Két megállapodást írt alá Marco Rubio és Orbán Anita – fotók
Christine LagardeItt a vége – lemondott az Európai Központi Bank elnöke
pegasus, „visszaszerelők”Több bejelentést is tett Pósfai Gábor
Szabadesésben a Google anyacége, nincs jó napja az amerikai tőzsdének
A technológiai óriások gyorsjelentései borzolják a kedélyeket a tőzsdéken. Az Alphabet részvényei nagyot estek, a Microsoft papírjai viszont emelkedtek a nyitás előtti kereskedésben, miközben az amerikai határidős indexek mínuszba fordultak. Ázsiában is romlott a hangulat, a Samsung rekordprofitja sem volt elég a befektetőknek. A Fed tegnap nem változtatott a kamatokon, ma az EKB döntése kerül a figyelem középpontjába, este pedig az Amazon és az Intel számai adhatnak újabb irányt a piacoknak. Közben a nagy olajcégek is elkezdték közzétenni számaikat: az OMV, a Shell és a TotalEnergies is nagyot gurított a lezárt időszakban, elsősorban a magas finomítói marzsok okozta erős Downstream teljesítményeknek köszönhetően. A magyar tőzsdén is akadnak izgalmak: kifejezetten erős teljesítményt láthatunk az OTP-től, de a nap sztárja a Rába, melynek árfolyama 10 százalékot ugrott.
Tovább emelkedett a spanyolországi vasúti szerencsétlenség halálos áldozatainak száma
A spanyol vasúti baleseteket vizsgáló bizottság (CIAF) 74-re emelte az urdai vasúti szerencsétlenségben meghaltak számát csütörtök délután közzétett jelentésében.
Audio reveals exchanges between Spain train operators and drivers moments before deadly crash
The leaked tapes appear to show one high-speed train was given clearance to move at normal speed, even though another up ahead had stalled.