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Magyar Péter miniszterelnök a Andrej Babis cseh kormányfõvel tartott közös sajtótájékoztatón a Cseh Köztársaság Kormányhivatalában Prágában 2026. október 29-én.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Bohumil Hrabal kedvelt helyére tért be Magyar Péter néhány miniszterével, megmutatta mit csináltak

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Prága egyik kultikus helyéről jelentkezett be Facebook-oldalán Magyar Péter. Megmutatta azt is, hogy mit csináltak minisztertársaival.

„Bohumil Hrabal nyomában Prága kultikus helyén az Aranytigrisben” – írta közösségi oldalán Magyar Péter.

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Kezdőlap    Külföld    Bohumil Hrabal kedvelt helyére tért be Magyar Péter néhány miniszterével, megmutatta mit csináltak

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