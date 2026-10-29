Bohumil Hrabal kedvelt helyére tért be Magyar Péter néhány miniszterével, megmutatta mit csináltak

A technológiai óriások gyorsjelentései borzolják a kedélyeket a tőzsdéken. Az Alphabet részvényei nagyot estek, a Microsoft papírjai viszont emelkedtek a nyitás előtti kereskedésben, miközben az amerikai határidős indexek mínuszba fordultak. Ázsiában is romlott a hangulat, a Samsung rekordprofitja sem volt elég a befektetőknek. A Fed tegnap nem változtatott a kamatokon, ma az EKB döntése kerül a figyelem középpontjába, este pedig az Amazon és az Intel számai adhatnak újabb irányt a piacoknak. Közben a nagy olajcégek is elkezdték közzétenni számaikat: az OMV, a Shell és a TotalEnergies is nagyot gurított a lezárt időszakban, elsősorban a magas finomítói marzsok okozta erős Downstream teljesítményeknek köszönhetően. A magyar tőzsdén is akadnak izgalmak: kifejezetten erős teljesítményt láthatunk az OTP-től, de a nap sztárja a Rába, melynek árfolyama 10 százalékot ugrott.