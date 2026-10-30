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Nyitókép: Getty Images

Példákon mutatja a szakértő, a Wekerle Pluszhoz milyen törlesztő, milyen segítség jöhet

InfoRádió

Néhány óra alatt módosult a kormány által kedden bejelentett, korábbi Otthon Start programra vonatkozó határidő.

A Tisza-kormány új, Wekerle Plusz lakáshitelre vonatkozó rendelete szerdától lépett érvénybe. Ha azonban valaki még az előző kormány Otthon Start programját igényelte volna vásárláshoz, nekik eredetileg a bejelentés estéje lett volna a határidő. Ezt még aznap módosították, így a szombatig, október 31-ig aláírt adásvételi szerződésekkel még be lehet adni a régi feltételekkel rendelkező Otthon Startra a pályázatot.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, roham indult a régi konstrukciót még kihasználni kívánók körében, a fő motiváció pedig az, hogy a használt lakásokra még igénybe vennék a 3 százalékos lehetőséget, ugyanis a Wekerle Pluszban már 5 százalékos kamat terheli az ilyen hiteleket. A money.hu hitelszakértője, Garam Dániel ugyanakkor óvatosságra és körültekintésre int, nehogy a kapkodás rossz döntéshez vezessen.

A 2 százaléknyi kamatkülönbözet mindazonáltal jelentős:

egy 50 millió forintos hitelt 25 éves futamidőre nézve havi szinten 50-55 ezer forint különbség is lehet, ami a teljes futamidőre vetítve 16,5 millió forint plusz terhet jelent a hitelfelvevőnek

a money.hu számításai szerint.

A hitelszakértő hangsúlyozta, hogy mindenki élethelyzetét egyedileg kell vizsgálni, de néhány tipikus példát is mondott, jó tanácsokkal.

„Tegyük fel, hogy egy egyedülálló nettó 500 ezer forintot keres. Ugyanaz az ember ugyanazzal az 500 ezres fizetéssel elméleti szinten egy új lakásnak a finanszírozásánál elérheti az 50 milliót, használt lakásnál pedig nem. Az sem mindegy, hogy az illetőnek van-e már bármilyen hitele, mondjuk egy 100 ezer forintos meglévő autóhitel, vagy egy személyi kölcsön. Ez a meglévő 100 ezer forint durván 200 ezer forinttal feljebb tolhatja azt a szükséges nettó jövedelmet, amivel ki tudja használni az Wekerle Pluszban lévő támogatott hitelt. Ha mondjuk maradunk az 50 milliós példánál, az új lakáshoz 237 ezres törlesztés járul, plusz van a meglévő 100 ezer forintos mondjuk személyikölcsön-törlesztése, az 337 ezer forintnyi teher, amit hitelre kell hogy fordítson.

Ehhez viszont nagyságrendileg 674 ezer forintos jövedelemre van szükség, ami egy új építésűnél, ha hitel nélkül nézzük, 475 ezer forint lenne, vagyis majdnem 200 ezer forinttal több jövedelemmel kell rendelkezzen”

– magyarázta.

Hogyha kevés a jövedelem, akkor a szülő vagy a testvér is tud segíteni, ám ott arra kell figyelni, hogy az adóstárs nemcsak plusz jövedelmet hoz a hitelbe, hanem a saját kötelezettségeit is, és közben felhasználja a saját Wekerle Plusz lehetőségét.

„Tehát ha például a testvérem akar nekem segíteni, de mellette két év múlva szeretne lakást venni, akkor ő azzal, hogy nekem adóstársként segít az én támogatott hitelemben, a saját lehetőségét már kinullázta, tehát ő nem fog tudni ezzel a konstrukcióval hitelt felvenni” – mondta a money.hu portál hitelszakértője, Garam Dániel az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kocsis Éva készítette.

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