Bevezetik a kötelező sorkatonaságot egy újabb európai országban

Erről a balti európai uniós és NATO-tagállam nemzetbiztonsági tanácsa állapodott meg csütörtöki vilniusi ülésén – tette hozzá az elnök. A tervet még a parlamentnek is jóvá kell hagynia.

Litvánia 2015-ben részlegesen már visszaállította a 2008-ban megszüntetett sorkatonai szolgálatot, válaszul a Krím félsziget annektálására Oroszország által a megelőző évben.

Az Ukrajna ellen 2022 februárjában elindított teljes körű orosz invázió után Litvániában fokozódott az aggodalom, hiszen a balti állam a kalinyingrádi beékelődés révén Oroszországgal, valamint Fehéroroszországgal is határos.

Nauseda szerint jelenleg több mint 5000 fiatal férfi részesül évente alapszintű katonai kiképzésben. Ezt a számot az általános sorkötelezettség bevezetésével 7500 körülire tervezik emelni.

Fiatal nők továbbra is önkéntes alapon vehetnek részt katonai kiképzésen – mondta az elnök, aki szerint az átalakítás költségei a 120 millió eurót is elérhetik.