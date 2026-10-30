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Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az Országgyûlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 12-én. Jobbról Gajdos László élõ környezetért felelõs miniszter.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Lannert Judit: jelentős iskolafejlesztési program indul

Infostart / MTI

A Jeney Lajos nevét viselő fejlesztési programmal az iskolák a kisebb felújításoktól kezdve a nagyobb munkálatokig számos dologhoz kaphatnak segítséget.

A kormány elindítja a Jeney Lajos Iskolafejlesztési Programot – közölte a az oktatási és gyermekügyi miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Lannert Judit azt mondta: a következő évek egyik fontos feladata a magyar iskolaépületek megújítása, amire sok intézményben van szükség.

A program a kisebb felújításoktól a nagyobb fejlesztésekig számos területet érint a jövőben; ide tartozik a mosdók és a tantermek rendbetétele, az udvarok megújítása, az épületek energetikai korszerűsítése és a fenntarthatóbb működése

– tette hozzá. Emellett olyan modern tanítási terek kialakítását is támogatják, amelyek segítik az együttműködést, a kreativitást és a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását - közölte a miniszter.

„A cél tehát nem csupán az iskolák felújítása, hanem egy korszerűbb, fenntarthatóbb és a gyermekek igényeihez és a XXI. század oktatásához jobban igazodó iskolai környezet megteremtése. Mindez nem oldható meg egyik napról a másikra, de most elkezdjük, és lépésről lépésre haladunk ezzel a fontos feladatunkkal” - fogalmazott Lannert Judit.

Magyar Péter miniszterelnök október 19-én az Országgyűlésben jelentette be, hogy belekezdenek a „vállalhatatlan minőségű” iskolai közétkeztetés színvonalának javításába, és elindítják a Jeney Lajos iskolafejlesztési programot: iskolafejlesztéseket és -bővítéseket készítenek elő; energiatakarékos épületeket, átrendezhető tantermeket, kísérletezésre és alkotásra alkalmas műhelyeket, közösségi és szabadtéri tanulóhelyeket is terveznek, olyan iskolákat, ahol a gyerekek kérdezhetnek, együtt dolgozhatnak, kipróbálhatják az ötleteiket, felfedezhetik, miben tehetségesek – közölte.

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Kezdőlap    Belföld    Lannert Judit: jelentős iskolafejlesztési program indul

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