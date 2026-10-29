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Nyitókép: Martin Barraud/Getty Images

Roham a lejáró Otthon Start miatt – mutatjuk, mire kell most számítani

Infostart / InfoRádió

Megrohamozták az emberek az ingatlanközvetítőket, miután a kormány kedden bejelentette, hogy csupán október 31-ig lehet az Otthon Startra szerződni. Az újonnan érdeklődök esélyeiről, illetve az Otthon Start és a Wekerle Plusz programok közötti különbségekről is beszélt Balogh László, az Ingatlan.com szakértője az InfoRádióban.

A kormányzati bejelentések hatására az elmúlt napokban 15-20 ezerrel több látogatót mértek az ingatlan.com oldalán. Főleg Budapesten volt tapasztalható nagyobb érdeklődés, ugyanis a korábbi napok 4300 telefonos érdeklődéséhez képest több mint 5200 telefon érkezik az eladó lakóingatlanokra. A roham hátterében az állhat, hogy szombatig van lehetőség megkötni azokat az adásvételi szerződéseket, amelyekre hivatkozva még lehet igényelni november 15-ig az Otthon Start hitelt – mondta az InfoRádióban Balogh László, az Ingatlan.com szakértője. Kiemelte:

a szombati határidő az adásvételi szerződések megkötésére valószínűleg csak azoknak reális, akik már benne vannak a lakáskeresési folyamatban.

Azoknak, akik még csak most gondolkodnának el a költözésen, valószínűleg hetekre lenne szükség ahhoz, hogy megtalálják álmaik otthonát olyan feltételek mellett, amelyek anyagilag is kivitelezhetővé teszik az adásvételi szerződés megkötését.

„Ezért valószínűleg azok a lakáskeresők, akik már egy jó ideje keresik az otthonukat, szombatig kaptak haladékot, ami reálisan teljesíthető, hogy az ügyletek lezárása a cél, és ez után pedig még van két hetük arra, hogy összeállítsák a hitelkérelmet” – emelte ki, hozzátéve, hogy várakozásaik szerint a folyamat gyorsításához a hitelközvetítők is hozzá fognak járulni.

A különbségek

A szerdán hatályba lépett Wekerle Plusz program számos pontban eltér az Otthon Start programtól. Ezek közé tartozik többek között az, hogy ha valaki lakásvásárlási céllal venne igénybe ilyen támogatást, akkor ott az új lakásokra vonatkozó kamatszintben nincs változás az új, államilag támogatott konstrukcióban, de a használt lakásokra a 3 százalékos kamat helyett már 5 százalékosat kell fizetni.

Akiket már ez a 2 százalékponttal magasabb kamatfizetés terhel, azok törlesztője

egy 30 millió forintos átlagos hitel esetén havi 35-38 ezer forinttal lehet magasabb.

A Wekerle Plusz ugyanakkor hordoz magában új lehetőségeket is, mert elindul a lakástakarékpénztári rendszer állami támogatással, illetve segítséget kaphatnak azok is, akik energetikai felújítást terveznek – és itt nemcsak a családi házakban élők, hanem a társasházi lakások tulajdonosai is reménykedhetnek állami támogatásban.

„Ez abból a szempontból kiemelkedő támogatás lehet, hogy lakásonként 200 ezer forint önrész mellé akár 5 millió forint állami támogatásból is gazdálkodhatnak a lakóközösségek, így egy 20 lakásos társasház akár 100 millió forintos támogatási keretből tervezheti meg az energetikai felújítást” – emelte ki Balogh László.

A cikk alapjául szolgáló interjút Gyulai Péter készítette.

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Kezdőlap    Belföld    Roham a lejáró Otthon Start miatt – mutatjuk, mire kell most számítani

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Roham a lejáró Otthon Start miatt – mutatjuk, mire kell most számítani

Roham a lejáró Otthon Start miatt – mutatjuk, mire kell most számítani
Megrohamozták az emberek az ingatlanközvetítőket, miután a kormány kedden bejelentette, hogy csupán október 31-ig lehet az Otthon Startra szerződni. Az újonnan érdeklődök esélyeiről, illetve az Otthon Start és a Wekerle Plusz programok közötti különbségekről is beszélt Balogh László, az Ingatlan.com szakértője az InfoRádióban.
 

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